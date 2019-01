Nicole Grimaudo a Vieni da me/ “Il successo è arrivato per caso. Sono stata la prima volta di Pietro Sermonti”

Belissima, socira di sè e con una bellissima carriera alle spalle nonostante sia ancora molto giovane, Nicole Grimaudo si racconta ai microfoni di Vieni da me. Protagonista della cassettiera, l’attrice, a Caterina Balivo, svela i retroscena della sua vita professionale e privata. Siciliana, di Caltagirone, Nicole Grimaudo, a soli 15 anni, racconta di essersi ritrovata in tv per caso. “Le mie sorelle vivevano a Roma perchè andavano già all’università. Io seppi di questo provino e accompagnata da mia madre decisi di partecipare per vedere Cinecittà e, casualmente, mi ritrovai davanti a Boncompagni che mi scelse”. Dopo la popolarità conquistata con il programma di Boncompagni, Nicole Grimaudo, ha cominciato la sua carriera da attrice prima partecipando alla serie tv “Sorellina e il principe del sogno” e poi debuttando anche a teatro. Durante la tournèe, ad accompagnarla erano le sorelle: “essendo minorenne dovevo essere accompagnata e così le mie sorelle si ritrovavano un giorno a Padova e un altro a Napoli. Quando ho compiuto 18 anni, a casa mia, hanno festeggiato alla grande”, ha spiegato l’attrice.

NICOLE GRIMAUDO: “SONO STATA LA PRIMA VOLTA DI PIETRO SERMONTI”

Dopo aver capito che il suo futuro sarebbe stato sul set, Nicole Grimaudo è stata la protagonista di tante fiction e film importanti. Tra i primi lavori fatti in tv c’è anche la fiction “Un posto tranquillo” con protagonista assoluto Lino Banfi e con la partecipazione straordinaria di Nino Manfredi. Nicole aveva un suo ruolo e interagiva con Pietro Sermonti che, proprio su quel set, diede il suo primo bacio cinematografico. “Sono stata la prima volta di Pietro Sermonti, ma spieghiamo bene: sul set della fiction, Pietro ha dato a me il primo bacio cinematografico”, racconta la Grimaudo che, nel corso degli anni, è riuscita anche a realizzarsi nella vita privata. Mamma di Pietro, un bambino estramamente estroverso: “io che nella vita privata sono molto riservata, con lui mi ritrovo a parlare con tutti. E’ il classico bambino che, al ristorante, va ai tavoli delle persone che non conosce e dice: mia madre fa i biscotti e l’attrice”, spiega a Grimaudo.

