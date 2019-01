ORIETTA BERTI/ “Mi sono tatuata le sopracciglia, ma Osvaldo voleva ammazzarmi” (55 passi nel sole)

Orietta Berti torna in tv, questa volta per partecipare alla grande festa per i 55 anni di carriera di Al Bano Carrisi. La cantante, infatti, è tra gli ospiti dell’ultima puntata dello show evento “55 passi Nel Sole” condotto da Cristel Carrisi che celebra la vita professionale e sentimentale di Al Bano e Romina Power. Per l’occasione la cantante reinterpreterà alcuni classici del suo repertorio proprio con il cantante di Cellino San Marco. La cantante torna così protagonista a pochi giorni da una rivelazione choc rilasciata durante l’ultima puntata di “Che tempo che fa”. La Berti, infatti, ha raccontato: “Mi sono tatuata le sopracciglia, ero stanca di star lì tutti i giorni a farmi il trucco”. Una decisione che non è stata accolta benissimo dal marito Osvaldo: “Voleva ammazzarmi”.

L’incontro con Valentino Rossi

Non solo, durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, Orietta Berti ha raccontato anche dell’incontro con il campione Valentino Rossi. Per l’occasione la cantante ha voluto scattare anche una serie di foto che ha poi condiviso sui social scrivendo un lunghissimo messaggio: “questa sera con immenso piacere ho incontrato il grande Valentino Rossi…campionissimo e già leggenda del motociclismo. Le sue imprese sportive continuano a far sognare tutti e a farci emozionare sempre E vincere tutto con il sorriso sulle labbra come ha fatto sempre lui lo ha reso ancora più GRANDE FORZA VALE! Un abbraccio. Orietta”.

Lo scontro con Donatella Rettore

Orietta Berti è una presenza fissa del palinsesto di Rai1 dove attualmente sta partecipando anche alla seconda edizione di Ora o Mai più 2, il talent show condotto da Amadeus. La cantante quest’anno è in coppia con Barbara Cola e durante l’ultima puntata si è esibita sulle note di “Quando l’amore diventa poesia”, un duetto che è stato accolto negativamente da Donatella Rettore che ha commentato: “Questo è tutto ciò che odio della musica italiana”. La replica della Berti però non è tardata ad arrivare poco dopo: “Io non sono una vipera come la Rettore”. Neanche il tempo di dirlo, che la Rettore ha risposto: “Vipera? No, un cobra”. Per fortuna ad alleggerire la tensione ci ha pensato Amadeus che ha riportato subito il tutto sulla gara tra gli otto concorrenti.



