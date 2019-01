Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 30 gennaio 2019: Acquario situazione di forza, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 30 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna come tutti i giorni anche oggi, mercoledì 30 gennaio 2019. Il noto astrologo ha tenuto sull’emittente radiofonica LatteMiele la classica rubrica Latte e Stelle. Acquario: In questo momento si è davvero in una situazione di forza. In amore bisogna cercare di comprendere cosa interessa nella vita sentimentale. Forse si cerca e si vuole qualcosa di nuovo , o cambiare le situazioni personali o familiari. Probabilmente non si hanno più dei punti di riferimento come un tempo. L’influenza di Urano inizia a farsi sentire. Da marzo sarà ancora più intensa. Ciò che è in più e non necessario verrà messo da parte. Pesci: bisogna stare attenti all’aspetto fisico. In questo momento si pretende tutto in modo troppo pesante. Gennaio è stato un mese difficile. Per fortuna giunge a conclusione. Si è un po’ stanchi e questo porta ad essere anche polemici. Se si devono affrontare delle discussioni importante è cercare di rinviarle a lunedì.

Clicca qui per l’oroscopo di ieri

SCORPIONE IN CRISI, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci ora sui segni zodiacali che si possono considerare flop per la giornata di oggi. Lo Scorpione è in un momento di crisi in cui non riesce a gestire le sue emozioni. L’ambiente che circonda è sempre troppo complicato da gestire e forse è il caso di evitare dei litigi. Ci si sente stanchi perché si mettono sempre da parte le decisioni da prendere, accumulando così diversi problemi. Per la Bilancia questo è un momento complicato, per le difficoltà ci si trova ad affrontare un ambiente ostile sotto diversi punti di vista. I Gemelli proseguono a rilento e non riescono a trovare il giusto equilibrio. Questo è il caso in cui alcune cose stanno creando preoccupazione. Presto potrebbero arrivare dei risultato molto interessanti. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Per i Pesci le giornate di oggi e giovedì possono infatti determinare una certa tensione. Sarebbe il caso di provare a gestire le emozioni con un po’ di sensibilità.

ARIETE PIENO D’ENERGIA, SEGNI AL TOP

Ora è il momento dei segni al top per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Per l’Acquario Luna che illumina il segno in questo momento potrebbe portare portare a una comunione di interessi in amore. L’Ariete è pieno di energia e potrebbe portarsi a recuperare su alcune situazioni che in passato hanno creato un po’ di preoccupazione. E’ un momento in cui bisogna assolutamente cercare di raggiungere gli obiettivi con le proprie forze, anche se c’è il rischio di litigare con qualcuno. Il Leone in questo momento ha grandissima forza, riesce ad abbattere anche le cose che in passato creavano seri problemi. Attenzione però a sentirsi invincibili che qualcosa può sempre andare storto e si rischia di vivere dunque delle complicazioni poi non facili da gestire. Forse è il caso di riflettere prima di fare un’azione anche se non sempre si è pronti a vivere emozioni forti e a tratti rimanere fermi può essere una buona soluzione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA