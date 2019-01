RAIMONDO CATALDO DI THE VOICE OF ITALY/ Video, “La musica per me è stata una terapia” (55 passi Nel Sole)

Raimondo Cataldo torna in tv. Dopo l’esperienza a The Voice of Italy 2018, il cantante entrato nel Team di Al Bano sarà tra gli ospiti musicali della seconda puntata di “55 passi Nel Sole“, lo show celebrativo del cantante di Cellino San Marco in onda mercoledì 30 gennaio 2019 su Canale 5. Si tratta di una importantissima occasione per il giovane interprete per poter presentare il nuovo singolo “Inutile amore” pubblicato la scorsa estate. Un percorso intenso quello vissuto all’interno del talent show musicale dove Raimondo ha convinto da subito Al Bano e J-Ax, i primi a girarsi una volta sentito un suo acuto. Una performance che gli ha permesso di entrare nella scuderia del Team Al Bano e di avere una grande opportunità.

“La musica per me è stata una terapia”

La musica per Raimondo Cataldo ha sempre significato tanto. Anzi il giovane cantante ha dichiarato: “La musica per me è stata una terapia” per contrastare una grande difficoltà: gli attacchi di panico. Il ragazzo, infatti, ha raccontato di aver sofferto per diverso tempo di attacchi di panico al punto da non riuscire neppure a prendere l’autobus per recarsi a scuola. Ad aiutarlo la musica con cui ha fatto una sorta di terapia e di lavoro personale su se stesso per comprendere il motivo del suo malessere. Oggi le cose vanno molto meglio proprio grazie alla musica che ha permesso a Raimondo di accettarsi per quello che è. A The Voice poi ha avuto l’opportunità di dimostrare quanto vale sin da subito quando sulle note di “I can’t stand the rain” di Ann Peebles ha fatto un acuto tale da far girare subito si Al Bano che J-Ax. Il cantante di Cellino San Marco non ha avuto alcun dubbio: “Mi sono girato subito, perché non volevo perdermi nulla sia dal punto di vista canoro, sia come presenza sul palco che è davvero ottima”. Complimenti anche da J-Ax che disse: “hai dissacrato il pezzo reso celebre da Tina Turner, ciò significa che non temi il classico e io voglio nella mia squadra proprio qualcuno che non abbia paura di dissacrare niente, perchè quando ci metti l’anima, ci metti del tuo ed è quello che hai fatto”. Alla fine però Raimondo decide di entrare nel team di Al Bano.

“Inutile amore” è il nuovo singolo

Dal Festival di Castrocaro a The Voice of Italy. Di chi parliamo? Di Raimondo Cataldo, una delle giovani voci della musica italiana che la scorsa estate ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo “Inutile amore”. Un brano radiofonico, in cui si mixano alla perfezione i generi groove e funky-pop; una canzone che ti cattura subito facendoti scatenare. Una scelta perfetta considerando che il brano è stato pubblico lo scorso luglio 2018 proprio durante il periodo estivo. In attesa di scoprire quali saranno i futuri progetti del giovane interprete di Mantova, ecco a seguire il video ufficiale del brano.

