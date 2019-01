ROMINA CARRISI/ Video, il consiglio a Romina Power: “non farti fregare” (55 passi nel sole)

Mercoledì 30 gennaio 2019 andrà in onda la seconda ed ultima puntata di “55 passi Nel Sole“, lo show evento di Al Bano e Romina Power in cui hanno partecipato anche i figli Romina Carrisi, Yari Carrisi e Cristel Carrisi. Rispetto ai fratelli, Romina ha avuto un ruolo più marginale gestendo il tutto dietro le quinte. Nonostante questo però la più piccola di casa Carrisi ha saputo ugualmente farsi notare attirando l’attenzione dei telespettatori e del pubblico social. In particolare ha fatto tanto divertire un filmato in cui Romina Power stringe dei fiori regalategli da Al Bano. A questo punto Romina Carrisi consiglia alla madre di “non farsi fregare” visto che dietro quel regalo potrebbe nascondersi un secondo fine. Naturalmente si tratta di una scenetta divertente in cui Romina Carrisi è tornata a ricoprire i panni di attrice.

Romina Carrisi a Romina Power: “Non ti fidare”

“Te le ha regalate lui, eh? Lo sapevo. Tu quell’uomo non lo conosci come lo conosco io. Se papà ti invita ad andare campagna a vedere la sua collezione d’ulivi, tu non ci andare, non ti fidare. Sono uomini del sud, sanno esattamente cosa vogliono. Non farti fregare un’altra volta” dice un’ironica Romina Carrisi alla madre Romina Power che sul finale del video ride sorniona. Un breve filmato che nel giro di pochi giorni ha totalizzato 17mila like e quasi 300 commenti tra cui “Siete molto brave tu tua sorella e Yari…..anche perche’ umili….”, “Romina tesoro mio bello , vorrei tanto sapere e vedere i tuoi meravigliosi genitori di nuovo insieme. lo spero con tutto il mio cuore ! Ciao cara” e tanti altri. Clicca qui per vedere il video

Romina Carrisi e Cristel Carrisi

Ironica come sempre, Romina Carrisi in queste ore è tornata nuovamente sui social con una nuova divertentissima storia. Dopo il video – ironico in cui prende in giro papà Al Bano, questa volta la più piccola di casa Carrisi ha avuto una piccola discussione con la sorella Cristel Carrisi per una questione di badge. Vi state chiedendo di cosa si tratta? Bene, su Instagram è possibile ricevere una spunta di colore blu vicino al nome, che rappresenta la veridicità dell’account. Cristel Carrisi ha ricevuto questo badge proprio nelle ultime ore e questo ha scatenato la gelosia della sorella Romina che ha “rosicato” con tanto di botta e risposta poi pubblicato su Instagram. L’ennesima dimostrazione di come le due sorelle Carrisi siano unite e complici anche in delle piccole questioni di vita social!



© RIPRODUZIONE RISERVATA