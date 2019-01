Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Uomini e Donne: deciso il nome del figlio, nuovi dettagli sulla gravidanza

Ma quale crisi! Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione diventeranno presto genitori. Gli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, dopo essersi innamorati all’interno del dating show, avevano impensierito gli estimatori per una probabile distanza reciproca tramite social. L’ex tronista infatti, aveva passato le vacanze di Natale a Napoli e, anche dopo il termine delle festività natalizie, ci era rimasta. Questo allontanamento tra i due, aveva terrorizzato i fan, pensando ad una rottura. Intervistati da Barbara d’Urso durante Domenica Live, la coppia ha confermato di attendere il primo figlio, precisando anche di dovere rimandare le nozze di qualche mese, proprio per accogliere la lieta novella. Intervistata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, proprio Rosa ha raccontato nuovi dettagli e ultime notizie sulla gravidanza. Mentre Pietro vorrebbe un maschietto, la Perrotta ha confidato i probabili nomi: “Se sarà maschio si chiamerà Domenico, come il nonno. Se dovesse essere una femminuccia a me piacciono Cleopatra, Clelia o Ginevra. A Pietro piace anche Sofia…”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nuovi dettagli sulla gravidanza

Naturalmente, la notizia della gravidanza ha sconvolto i piani delle nozze. Ecco perché, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno sempre intenzione di sposarsi ma l’abito da sposa – per ovvie ragioni – dovrà cambiare. “Dovrà essere diverso da quello che avevo scelto, perché con un pancino abbastanza grande (a luglio o agosto dovrei partorire) sarebbe meglio evitare il taglio a sirena che avevo scelto”. L’ex tronista di Uomini e Donne, svela anche di dovere ancora capire come gestire la situazione in quanto, vorrebbe stare comoda ma nel contempo non vorrebbe rinunciare al vestito dei suoi sogni. La Perrotta ha raccontato di essersi trasferita da sua madre per un periodo: “Ho passato i primi tre mesi da incubo, continuavo a vomitare”. Proprio per non avere alcun problema, ha preferito attendere circa una novantina di giorni per poi comunicare la news ufficiale. A questo punto, attendiamo di scoprire come sarà il suo abito da sposa nonostante il pancino.

