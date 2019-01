Serena Grandi “Il cancro mi ha mangiato un seno”/ Il figlio Edoardo “A breve tornerà ad avere le sue curve”

Poco più di un mese fa Serena Grandi ha scoperto di avere un tumore al seno. Era il 19 dicembre 2018 e mentre tutti si preparavano alle festività natalizie, la nota attrice italiana si trovò costretta ad affrontare un dramma tutt’altro che atteso. Operata d’urgenza ora Serena sta meglio, ma i giorni trascorsi fra la scoperta del cancro e l’operazione, sono stati terribili: «Mi hanno rivoltato come un pedalino – parla in esclusiva al settimanale Nuovo la Grandi – tra tac, risonanze magnetiche, aghi aspirati e biopsie. Alla fine è venuto fuori che c’era un carcinoma di quasi 5 centimetri: era subdolo, si trovava sotto quel grasso che era stato messo per il lifting al seno dello scorso febbraio. Così alla fine mi sono ritrovata sotto i ferri prima di Natale». Il primo sospetto che qualcosa non andasse per il verso giusto, è arrivato mentre Serena stava portando i cani a passeggio: «Ha sentito un dolore mentre li portava nella borsa – conferma Edoardo, il figlio – e ha capito che ci poteva essere qualcosa che non andava».

SERENA GRANDI “IL CANCRO MI HA MANGIATO UN SENO

L’intervento è andato bene, il tumore è stato completamente asportato, e a breve Serena inizierà un ciclo di radioterapia per uccidere definitivamente le cellule maligne: «Si dovrebbe sottoporre alla prima seduta a febbraio – prosegue il figlio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip – poi con il tempo si cercherà di capire come agire con una terapia farmacologica. Mia madre – aggiunge il figlio – vuole rimettersi al più presto a lavorare». Un beffardo scherzo del destino quello per Serena, lei che ha basato la sua carriera oltre che sulle sue doti da attrice, anche sul suo seno prosperoso: «Ho basato la mia vita su due seni enormi – dice la stessa Grandi – e adesso ne ho solo uno». Niente paura perchè a breve Serena si sottoporrà ad un intervento per ricostruire il seno danneggiato: «Dopo la radioterapia mamma farà un intervento di ricostruzione – dice Edoardo – in modo da poter avere di nuovo le curve con le quali è divenuta famosa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA