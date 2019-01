SHERLOCK HOLMES/ Su Italia 1 il film con Robert Downey Jr. (oggi, 30 gennaio 2019)

NEL CAST JUDE LAW

Il film Sherlock Holmes va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 30 gennaio 2019, alle ore 21,25. La pellicola è stata realizzata nel 2009 e distribuita in Italia dalla Warner Bros con la regia di Guy Stuart Ritchie, famoso regista e produttore cinematografico, che anche prima di realizzare questo film si era dichiarato amante dei fumetti, li ha sempre trovati fonte di ispirazione per i film. Per interpretare il ruolo principale dell’investigatore è stato preso l’attore Robert Downey Jr. che ha anche voluto un piccolo ruolo nella direzione essendo anch’esso produttore cinematografico. Il fido collega Watson invece è stato interpretato da Jude Law famoso attore britannico. Le scene si sono svolte per la maggior parte a Liverpool e nei suoi dintorni, sono durate circa un anno anche se sono sempre state fatte in un raggio molto ristretto di chilometri senza grandi trasferte. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

SHERLOCK HOLMES, LA TRAMA DEL FILM

Sherlock Holmes e il suo collega Watson sono i più famosi detective e risolvono casi che in molti neanche riuscirebbero ad interpretare. Riescono a trovare un santone che pratica magia nera con dei riti che prevedono il sacrificio di una donna ogni volta che vengono fatti. Irrompono proprio mentre uno di questi riti si sta svolgendo salvando la vita ad una povera ragazza. Con il tempo scoprono che questo santone ha ucciso già sei povere malcapitate e riescono ad ottenere per lui la morte per impiccagione. Il criminale prima di morire chiede di incontrare i detective e dice loro che dopo la morte riuscirà a resuscitare. L’esecuzione avviene e il cadavere viene seppellito quindi la vota di Sherlock e Watson prosegue. Un giorno vengono avvisati dal custode del cimitero che la tomba del criminale è stata aperta e lui giura di averlo visto uscire con le proprie gambe dal cimitero ed al suo posto si trova il cadavere di un’altro uomo. Iniziano così una serie di colpi di scena mentre i due investigatori cercano di fermare il criminale che dopo svariate avventure e disavventure viene catturato dai due, tenterà la fuga e questa volta resterà realmente impiccato gettandosi da un palazzo e morendo realmente. Viene quindi a scoprirsi che l’uomo era riuscito ad ingannare tutti con dei trucchi di magia, compreso anche l’aver inscenato la sua morte. Durante tutto questo Sherlock ed il suo fedele compagno d’avventure vengono arrestati e rilasciati grazie alla fidanzata di Holmes che paga la cauzione, e conoscono anche il figlio del criminale che li ingaggia per fermare il padre che alla fine ha un obbiettivo ben mirato, quello di uccidere i membri del governo per delle sue manie di grandezza. Il finale del film però rimane con una trama ancora aperta, infatti questo film è del 2009 ma è già stato realizzato anche un sequel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA