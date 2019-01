Uomini e Donne / Armando e Manuela, che fine hanno fatto? “Felici grazie alla lontananza!” (Trono Over)

Nell’ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne andata in onda, il pubblico ha assistito all’addio di una coppia al programma, anticipato da una romantica proposta di nozze. Biagio e Cristina sono la nuova coppia di Uomini e Donne e, come altri, sono pronti a vivere la loro storia d’amore fuori dallo studio di Canale 5. Prima ancora, ad incontrare lo stesso destino sono stati Armando Conti e Manuela Paoli che oggi, dopo quasi un anno dall’uscita da Uomini e Donne, stanno ancora insieme e sono molto felici. Lo confermano proprio loro al magazine di Uomini e Donne. “Va molto bene – esordisce Armando – siamo molto felici ma forse è merito della lontananza” ammette, ironico, l’ex cavaliere. “Dicono che la lontananza porta a dimenticarsi invece nel nostro caso ci aiuta a viverci meglio, anche se non siamo poi così lontani” aggiunge ancora Armando.

ARMANDO E MANUELA, L’AMORE CONTINUA A GONFIE VELE

È della stessa idea Manuela. L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne, infatti, dichiara: “Adesso va meglio di quando abbiamo iniziato. Quando siamo usciti dal programma un po’ di difficoltà io le ho incontrate. – ammette Manuela, che continua – Da settembre, invece, le cose sono molto migliorate e come ha detto Armando la distanza non è affatto un problema: ci sentiamo ogni giorno, ci raccontiamo tutto”. Insomma, la storia per Armando e Manuela procede a gonfie vele così come per altre coppie nate nello studio del trono Over di Uomini e Donne. E chissà che questo da poco iniziato non sia l’anno buono anche per Gemma Galgani che, purtroppo, continua a non riuscire a realizzare il suo grande sogno d’amore…

