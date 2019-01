Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni sceglie Irene? Importante gesto prima della villa (Trono Classico)

Dopo Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, il prossimo ad annunciare la sua scelta nello studio di Uomini e Donne pare sarà Luigi Mastroianni. Le ultime anticipazioni del trono Classico ci svelano, infatti, che il tronista è tornato a sbilanciarsi verso una delle sue corteggiatrici: Irene Capuano. Luigi ha deciso di andare a riprenderla, così come fatto con Giorgia, per riportarle in studio. Ma, stando agli ultimi indizi social, pare che proprio nelle ultime ore Luigi abbia fatto una nuova e molto bella esterna con Irene. Tanto che lei, su Instagram, condivide una sua foto sorridente e scrive “Basta un sorriso per renderti felice”. Che questa felicità sia merito proprio dell’incontro col tronista? Nella prossima registrazione, Luigi potrebbe quindi annunciare che è pronto a fare la sua scelta che potrebbe essere tra Irene e Giorgia. Intanto negli ultimi giorni sono state finalmente svelate le date della messa in onda del serale di Uomini e Donne dedicato alle scelte.

TUTTI I DETTAGLI DEL SERALE DI UOMINI E DONNE

Come svelato da Bubinoblog: “Da venerdì 15 febbraio parte in prima serata “Uomini e donne: la scelta”. Il format è a cura della casa di produzione Fascino e la conduzione sarà affidata a Valeria Marini.” Ad aggiungere ulteriori dettagli è stata poi Raffaella Mennoia, in una serie di Instagram stories. “Stiamo preparando tante tante sorprese per la scelta. Ci saranno degli ospiti ma non posso dirvi di più. – ha fatto sapere la nota autrice – Ci saranno persone che hanno fatto parte del nostro programma come Giulia. Poi ci sarà Tina…Gemma e tante altre cose che adesso però non posso raccontarvi nel dettaglio…verrà fatto quando dovrà essere fatto. La soddisfazione di Uomini e Donne serale mi dà proprio soddisfazione. Continueranno ad andare in onda i daytime”.

