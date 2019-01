Valentina Pace, mamma di nuovo con Stefano Moruzzi/ “Tra un mese arriva Matilde e…”

Valentina Pace diventerà di nuovo mamma, presto nascerà la sua seconda bambina la prima con Stefano Moruzzi. A Nuovo ha raccontato le emozioni di un periodo splendido per lei: “Io e il mio compagno daremo una sorellina ad Alice, la mia primogenita. Nascerà a febbraio e si chiamerà Matilde”. Valentina si sente bene e in forma psicologica eccelsa, svela a Nuovo infatti che nonostante sia ingrassata un po’ sia al massimo anche fisicamente. E Alice non è nella pelle: “La bimba è felicissima, non vede l’ora di abbracciare la sorellina. Ogni giorno va ad aprire una scatola e un cassetto con tutte le cose che saranno di Matilde ed è molto emozionata”. Alice era nata dalla precedente relazione con Michele Esteri otto anni fa. Per Stefano Moruzzi invece Matilde sarà la primogenita e quindi l’emozione è veramente indescrivibile: “Sarà un papà meraviglioso. E’ innamorato perso della bimba come di me. Sarà molto affettuoso. Io desidero questo per mia figlia, una famiglia unita e calorosa e ho la certezza di averla“.

Valentina Pace, mamma di nuovo con Stefano Moruzzi: una relazione lunga tre anni

Valentina Pace è pronta a diventare di nuovo mamma, per la prima volta con Stefano Moruzzi. I due vivono una splendida relazione da tre anni: “Io e Stefano abbiamo un legame collaudato che è forte e profondo”. La donna ha definito il suo compagno come affettuoso e pronto a diventare un papà meraviglioso. Valentina aveva già avuto una figlia, Alice, dalla precedente relazione con Michele Esteri, bimba che ora ha otto anni e non vede l’ora di avere una sorellina tutta per sé. In questo periodo la Pace dovrà prendersi una pausa forzata dal lavoro e da quel ruolo di Elena Giordano che in Un Posto al Sole le ha regalato molte soddisfazioni. Ma attenzione, superata la gravidanza e il post parto è pronta a tornare sul set per riassumere quei panni che tanto sono piaciuti al pubblico lungo ben 17 anni della serie tv targata Rai dalla quale per brevi periodi già in passato Valentina si era assentata.

La sua carriera

Valentina Pace sarà mamma di nuovo, ma andiamo a scoprire meglio la sua carriera. Nasce a Roma il 21 giugno del 1977 e il suo primo successo è il titolo di Miss Cinema durante il concorso di Miss Italia 1995. Ancora giovanissima ottiene così la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo. Nel 1997 è tra le protagoniste del programma Macao di Gianni Boncompagni come Ballerina di Siviglia. Lascerà poi l’Università per studiare recitazione con Beatrice Bracco e Giulio Scarpati. Il primo successo sul piccolo schermo arriva nel 1999 con Morte di una ragazza perbene, una miniserie dove interpreta Virginia Castellano. Da quel momento inizia a lavorare assiduamente in televisione con il debutto al cinema nel 2001 in South Kensington e Prigionieri di un incubo. Il successo però arriva l’anno dopo quando inizia a lavorare in Un posto al sole. Il ruolo di Elena Giordano è davvero molto amato dal pubblico anche se questa nuova maternità la porterà a farlo uscire per un po’ di scena.



