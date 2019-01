Vittorio Sgarbi Vs Barbara d’Urso/Video lite Pomeriggio5: “La tua tv è inelegante ma Uomini e donne è peggio!”

La nuova coppia di fatto della televisione italiana (trash) è sicuramente quella formata da Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi. Ancora una volta il critico è in collegamento a Pomeriggio 5 e i due non solo se ne dicono di tutti coloro ma hanno modo di consacrare la loro unione con un servizio ad hoc che ha fatto ridere anche il burbero Vittorio Sgarbi. Ma cosa è successo di preciso oggi in puntata? Di tutto. Proprio nel momento in cui si è parlato di 50enni supersexy e della finta età di Wanda Fisher e del suo nuovo toy boy, la conduttrice ha chiamato in causa Vittorio Sgarbi reo di borbottare proprio mentre lei e i suoi ospiti stanno parlando del tema del giorno. Lui non si tira di certo indietro e quando lei gli chiede spiegazioni, Vittorio Sgarbi risponde: “Voi parlate e io stavo lavorando, non sono molto interessato all’età vera o presunta della Fisher e così lavoro, non mi interessa nemmeno che la Marchesa sia casta o meno anche se una donna elegante non parla di sesso. Siccome tu sei in una televisione non molto elegante, fate comunque quello che volete. Voi parlate di sesso, perché devo sapere cosa fa la Flavia Vento o l’altra?”.

LO SCONTRO (TRA I SORRISI) TRA BARBARA D’URSO E VITTORIO SGARBI

Le risate in studio non mancano ed è la stessa Barbara d’Urso che poi sottolinea: “Ma ho capito bene o ho capito che la mia televisione non è elegante?” e Vittorio Sgarbi, ancora una volta, riesce a colpire dritto al cuore: “Tu sei un capolavoro del trash, tu con la De Filippi, con Uomini e donne… Uomini e donne è addirittura peggio della tua sollevando i bisogno più bassi”. La conduttrice chiude il discorso e finalmente si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non solo con il critico ma anche con chi, come lui, la accusano di essere porta bandiera di una tv dai pochi contenuti: “Io e te siamo perfetti, ha ragione Striscia la Notizia. Io facendo finta di fare una televisione trash ammollo tutte le mie battaglie, ridendo e scherzando glieli ammollo. Tu facendo finta di essere cretino con il trash sdogani l’arte” ma il critico non si lascia infinocchiare e rilancia: “Io con il trash propongo l’arte ma tu guadagni dieci volte quello che guadagno io e quindi non lo fai solo per le tue battaglie”. “Credimi non è così ma chi se ne frega cosa guadagno io o cosa guadagni tu!”. Siparietto finito, almeno in attesa del prossimo round! Clicca qui per vedere il video del momento.

