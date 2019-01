55 Passi nel Sole, Al Bano e Romina/ Scalzano Celentano, Cristel Carrisi gongola: “Mio padre mi ha dato tanto”

Al Bano e Romina Power fanno il pieno di musica, emozioni e ricordi a ’55 Passi nel Sole’. La trasmissione condotta dalla figlia Cristel Carrisi ha chiuso con il botto, dopo aver messo alle spalle un big come Adriano Celentano la scorsa settimana. Il cantante di Cellino si è preso la scena con uno show capace di riavvolgere il nastro di tutta la sua carriera. Dai brani storici agli amici di sempre, Al Bano si è goduto la sua musica e la sua famiglia davanti a milioni di telespettatori. Un lungo viaggio che ha ripercorso anche la vita dell’artista pugliese, con filmati d’epoca e contributi dal mondo dello spettacolo e della musica. 55 passi Nel Sole ha lasciato il segno, è riuscito a far parlare di sè con la qualità dei suoi ospiti. Una trasmissione dal timbro gioioso, ma condita di amore e tenerezza, con Al Bano e Romina Power artisticamente uniti più che mai. Una serata in cui le donne hanno ricoperto un ruolo importante per Al Bano: oltre a Romina, le due figlie Cristel e Yari Carrisi, oltre la grande amica di sempre Orietta Berti.

55 Passi nel Sole, Al Bano celebra la carriera con Romina al suo fianco

Insieme sempre e comunque. Al Bano e Romina Power sono stati i due grandi protagonisti di 55 passi nel Sole. Non poteva essere altrimenti, d’altronde la coppia ha sempre mantenuto saldo il rapporto, nonostante gli alti e bassi. E nello show di Canale 5 si sono dati la mano per far sognare il loro pubblico, sempre desideroso di rivederli uniti anche nella vita di tutti i giorni. Durante la puntata Al Bano ha toccato temi a lui cari come la famiglia, l’affetto dei propri cari, l’amicizia e la speranza. Non è mai caduto nella banalità, si è invece messo a nudo senza alcun timore di mostrare lacrime e debolezze. Come quelle di Cristel Carrisi, che tra l’altro si è dimostrata all’altezza nel ruolo di conduttrice. Inevitabile la parentesi dedicata alla sorella Ylenia, la cui scomparsa pare aver lasciato un segno indelebile nei cuori di Al Bano e Romina. In ogni caso la serata è stata uno splendido racconto popolare, con tanti ospiti che hanno impreziosito il tutto. Da Vecchioni ai The Kolors, passando per Beppe Fiorello e il regista Michele Placido.

La poesia di Michele Placido, la promessa di Al Bano

Quando Michele Placido ha letto ‘un pugno nell’anima’ in pochi sono riusciti a non commuoversi. Il regista si è preso i riflettori dello show nella parte finale di 55 Passi nel Sole, accompagnando Al Bano verso la solenne promessa conclusiva. Il cantante di Cellino, intervistato da sua figlia Cristel Carrisi, ha detto chiaramente di non voler smettere di cantare. “Non ci penso nemmeno perchè per me la musica è vita. Tutto questo è come ossigeno, non potrei mai farne a meno”. Quindi il duetto magico, Felicità, con Romina Power, ma anche l’esibizione con Orietta Berti per la quale l’artista pugliese ha speso parole di elogio: “Siamo legati da una grande amicizia, ce ne fossero amicizie come la nostra”. Concetto che ha poi ribadito Roberto Vecchioni, in favore di Al Bano, dopo aver cantato insieme a lui ‘Sogna Ragazzo Sogna’: “Ho due veri grandi amici, uno di questi sei tu!”.



