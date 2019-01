Aaron Nielsen/ Troppo isolato, strategia pericolosa: rischia la prossima nomination? (Isola dei famosi 2019)

Aaron Nielsen ha già adottato la sua personale strategia all’Isola dei Famosi 2019: diventare un camaleonte e rimanere invisibile agli occhi di tutti. Impresa già centrata in questa prima settimana di programma, visto che il figlio di Brigitte Nielsen si è intravisto davvero poco in mezzo alla Ciurma. Qualche scatto lo mostra tra l’altro nascosto nella vegetazione, con lo sguardo serio ed il volto di chi ha intenzione di osservare al meglio gli altri concorrenti prima di compiere qualsiasi tipo di passo. E se tutto ciò fosse vero, dobbiamo aspettarci grandi cose da Aaron, visto che una strategia di questo tipo gli regalerà di sicuro diversi vantaggi sul resto del gruppo. Soprattutto in caso di nomination e per capire di chi fidarsi e chi invece allontanare del tutto. Per ora il Naufrago si limita a svolgere le mansioni previste, dall’accensione del fuoco alla cura del riparo. Sarà il percorso giusto da intraprendere? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni, quando finalmente il Daytime ci svelerà qualcosa di più su quanto sta accadendo alle Honduras. Per ora il pubblico rimane in sospeso, indeciso su quale piatto della bilancia far pendere di fronte al figlio della nota attrice hollywoodiana.

Aaron Nielsen Isola dei famosi 2019: è lui il più sveglio tra i naufraghi?

Aaron Nielsen dimostra di essere il concorrente più sveglio dell’Isola dei Famosi 2019, dotato di quella freddezza ereditata dalla madre che lo rende razionale di fronte a tanti eventi. Nei giorni scorsi infatti Playa Uva si è animata grazie alla distribuzione del riso, che ha spinto la Ciurma a fare i conti con la fatidica macchina per il riso. E mentre tutti hanno esultato per il risultato ottenuto, Aaron è stato l’unico a ricordare al gruppo come in realtà ogni sforzo rischia di essere vano di fronte alla decisione dei Pirati. Per sua fortuna Marina La Rosa ha preferito non mettere a stecchetto i Naufraghi che si trovano nell’altra location, preferendo spartire il cibo in modo equo. Aaron non si tira comunque indietro: nessun tentativo di schivare prove e fatiche, soprattutto quando si tratta di mettere alla prova il fisico e dare il suo contributo per il benessere della Ciurma. Per sfortuna sembra giocare con qualche concorrente poco abile nelle prove e che fa perdere nel nulla anche i successi ottenuti da Nielsen.

In Italia è poco noto, ma…

Il pubblico dell’Isola dei Famosi 2019 è rimasto interdetto di fronte all’arrivo di Aaron Nielsen, per ora conosciuto in Italia solo in quanto figlio della note attrice. Il ragazzo vorrebbe farsi strada con le sue forze e dimostra così di avere un forte temperamento indipendente, ma in realtà per ora dovrà appoggiarsi alla popolarità della madre per riuscire a farsi conoscere. Ed è l’unico motivo che spiega la sua presenza nel reality, visto che è sconosciuto agli occhi di tutti. Proprio per questo Aaron riscuote un certo interesse: imprevedibile, anonimo, razionale. I tratti salienti del suo carattere sono già emersi con la loro forza e rimane un’incognita intuire quale sarà il suo destino. Di sicuro il suo modo di fare mite, almeno in questa fase iniziale del programma, gli impedisce di entrare in conflitto con i compagni. Da non escludere però che la Ciurma arrivi a fare il suo nome per il prossimo televoto, a causa della sua tendenza ad isolarsi da tutto e tutti. Nel frattempo le principali case di scommesse sembrano aver preso posizione a sfavore del ragazzo. Per Snai infatti la quota è di 20.00 e di 17.00 per Eurobet. Una posizione sfortunata nella classifica delle preferenze, anche se con un po’ di vantaggio rispetto alle tre super odiate del reality: Demetra Hampton, Taylor Mega e Sarah Altobello. Aaron però dovrà fare di tutto per farsi conoscere dal pubblico a casa, per creare un legame con coloro che alla fine avranno l’ultima parola grazie al televoto. Senza una connessione con chi segue la diretta è impossibile riuscire a superare i primi scogli e sconfiggere soprattutto i concorrenti più popolari.



