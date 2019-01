Alessandro Bigatti chi è?/ Video, “La mia cucina? Mia moglie è una criticona!” (MasterChef Italia)

Alessandro Bigatti è uno dei concorrenti in gara a MasterChef Italia, l’ottava edizione del talent show culinario che vede aspiranti chef sfidarsi per conquistare il titolo finale. Il programma, trasmesso su Sky Uno, vede i concorrenti chef confrontarsi settimana dopo settimana con prove culinarie sempre più difficili. A giudicarli c’è una giuria speciale composta da Giorgio Locatelli, new entry di questa edizione, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciulo. Tra gli aspiranti chef c’è anche Alessandro Bigatti, 33 anni di Lodi che lavora nell’azienda di famiglia. Si tratta di un piccola azienda in cui lavora anche la moglie, che si occupa di noleggio di slot machine. Ad iscriverlo a MasterChef è stata proprio la moglie come racconta il concorrente: “mi ha fatto un regalo enorme, e per questo le sono infinitamente grato. Lei sa che a volte mi sottovaluto e per questo ha voluto spronarmi: quando sono passato ai Live Cooking ho guardato lei e sono scoppiato a piangere, che emozione!”.

Alessandro Bigatti e l‘avventura a MasterChef Italia 8

Durante la prima puntata di MasterChef Italia 8 Alessandro è uno dei concorrenti ammessi alla puntata successiva. Il suo piatto conquista 3 e concede all’aspirante chef di accedere alla seconda puntata. Durante il secondo appuntamento Alessandro deve competere con Maurizio: entrambi devono annusare otto ingredienti nascosti sotto delle campane e devono cercare di indovinare di cosa si tratti. La sfida termina 4-4; a questo punto i giudici chiedono ad entrambi di preparare degli spaghetti a vongole nel giro di 25 minuti. Alla fine a spuntarla è proprio Alessandro, il cui piatto viene preferito dai giudici per precisione e gusto. La passione per la cucina di Alessandro è nata pian piano fino ad arrivare a prendere il posto della madre hai fornelli.

“La mia cucina è fatta di ingredienti semplici”

Oggi Alessandro Bigatti cucina per la moglie e il figlio, anche se sulla moglie dice: “lei è una criticona, ma i suoi giudizi sono costruttivi”. Riguardo al suo tipo di cucina predilige una cucina fatta con ingredienti semplici: “mi piace esaltare gli ingredienti freschi e di stagione, non coprirli”. Per questo motivo si è presentato a Live Cooking con un piatto semplice che però non ha incontrato l’approvazione di Antonino Cannavacciuolo che gli ha dato un no. “Il suo “no” mi ha spronato a dare il massimo ed è anche grazie a lui se sono qui!” ha detto il concorrente, che con 3 si è riuscito ugualmente a passare alla fase successiva del programma. “Guardare il mio nome impresso sul grembiule è un’emozione incredibile, soprattutto perché sto intraprendendo questa esperienza soprattutto per me: è la prima volta che lo faccio e voglio godermela al massimo. Penso di poter vincere, ho la forza e la voglia di arrivare fino in fondo: alla fine vincono i piatti, quindi devo metterci cuore e passione” ha detto il concorrente a Sky. Clicca qui per il video di Alessandro Bigatti



