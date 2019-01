Alessia Marcuzzi/ L’Isola dei Famosi 2019 nuovo flop? Gli ascolti del debutto lanciano l’allarme…

Alessia Marcuzzi parla a Tv, Sorrisi e Canzoni della sua avventura a L’Isola dei Famosi 2019, sottolineando: “La famiglia è il mio luogo felice, la mia vera isola“. Si parla poi della grande novità della stagione e cioè le opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti: “Mi completano perfettamente. Alda è chirurgica, Alba invece è più passionale. C’è grande sintonia tra di noi. Con alba poi ho un legame speciale perché è stata la prima a credere in me. Quando faceva Galagol a Telemontecarlo io conducevo un programma per bambini. Ogni volta che mi incontrava nei corridoi mi dava delle grandi pacche sulle spalle e mi diceva che ero bella, simpatica e che sarei diventata qualcuno perché avevo la stoffa“. Alessia Marcuzzi di certo non ha dimenticato questa crescita personale, dimostrando di essere all’altezza dell’attenzione e iniziando una carriera che dura ancora oggi e che la porterà ancora ad anni di successi.

Alessia Marcuzzi: “dicono che sono iperattiva e chiacchierona ma in realtà…“

Ma qual è il luogo che riesce a regalare emozioni ad Alessia Marcuzzi? La conduttrice de L’Isola dei Famosi 2019 ha parlato a Tv, Sorrisi e Canzoni specificando: “Casa mia è Roma, con la mia famiglia. Sono sempre molto felice con loro e con i miei amici del cuore. Quando mi muovo c’è sempre qualcuno di loro con me”. Resta mai da sola Alessia? “Sì, la mattina a casa quando Mia è a scuola, Paolo a lavoro e Tommy non c’è perché studia a Londra. In quel momento stacco la spina. Mi dicono che sono iperattiva e chiacchierona, in realtà quando resto da sola sono molto silenziosa”. Svela che scrive, va in ufficio, ma anche disegna modelli per la sua linea di borse. Il problema è che poi ad Alessia vengono anche delle idee per gli altri. Stasera Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in onda con una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2019 che purtroppo ha avuto una partenza col freno a mano tirato.

Si rialzerà la trasmissione di Canale 5?

L’Isola dei Famosi 2019 di Alessia Marcuzzi rischia di essere un flop, dopo che già lo scorso anno le cose non sono andate come ci si aspettava. La prima puntata si è aperta con ascolti non all’altezza e la prima polemica dell’anno. In molti hanno infatti lamentato la ripetitività delle immagini mostrate in onda con Leggo.it che ha parlato anche di naufraghi “scomparsi”. Sicuramente Alessia Marcuzzi è il punto forte della trasmissione, sempre presente sul palcoscenico con carattere e la giusta dose di ironia. Il successo del programma però non dipende esclusivamente da lei, ma anche da un format che sembra aver bisogno di un cambiamento e magari anche un salto di qualità da parte dei naufraghi. Vedremo se già da stasera ci saranno dei piccoli segnali di ripresa per una trasmissione che comunque negli anni ha fatto la fortuna sia di Mediaset che della Rai. La speranza della rete è che non si chiuda qui la sua storia.



