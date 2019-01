Alvin/ Video, lascia il ruolo di naufrago superfavorito e torna l’inviato più amato (Isola dei Famosi 2019)

Alvin è tornato all’Isola dei Famosi 2019 e il pubblico italiano non potrebbe essere più felice. L’inviato più acclamato del reality è rimasto escluso dai giochi nelle ultime edizioni, ma lo ritroviamo adesso pronto a mostrarci il volto nascosto dei Naufraghi. “Finalmente l’inviato giusto al posto giusto”, scrive un fan sui social. O meglio così dovrebbe essere, visto che le strisce quotidiane latitano e non si sa davvero che cosa stia accadendo in Honduras. Dopo diversi giorni di buio, finalmente Alvin mantiene le promesse fatte ai telespettatori sui social e ci mostra qualche scorcio delle Honduras. Cayo Cochinos sorvolata dall’alto ci dà un’idea di quale meraviglia si stiano godendo i Naufraghi, anche se si teme già che le cose non stiano andando proprio bene per tutti. Intanto gli ex concorrenti ne approfittano per lasciare qualche testimonianza all’inviato, come Eva Grimaldi che sul profilo Instagram di Alvin commenta “che bei ricordi” con tanto di cuoricino. L’inviato sembra nel frattempo non aver ricevuto alcuna ripercussione in merito al ‘tradimento’ messo in atto nei giorni precedenti all’arrivo ufficiale nel reality, quando si è spacciato per concorrente pur di fare non si sa cosa. Alcuni ipotizzano sui social che sia tutto merito di Francesco Monte e del cannagate scoppiato a causa del soggiorno in hotel e non stupisce vedere di nuovo l’argomento approdare sul piccolo schermo, con una piccola denuncia da parte dell’ex gieffino alla nota nemica Eva Henger.

Clicca qui per il video del ritorno

Alvin, Isola dei Famosi 2019: tanto allenamento e…

Cayo Paloma, tutte le location dell’Isola dei Famosi 2019 e tanto allenamento. E’ questo il vero programma di Alvin, che in attesa di interagire con i Naufraghi non dimentica di mantenersi in forma. Lo vediamo infatti nelle Stories mostrare le bellezze delle Honduras e non solo. Sveglia presto per l’inviato più osannato del piccolo schermo, visto l’appuntamento in radio con Katia Follesa per parlare dell’Isola. E non solo, perché Alvin ne approfitta anche per fare un po’ di corsetta e non solo per godersi alcuni momenti di relax lontano dalle telecamere. Intanto si prepara il terreno per un Naufrago, messo sotto la lente d’ingrandimento in questi giorni. Lo annuncia lo stesso Alvin durante il daytime, quando parla di una polemica in corso contro un concorrente. Sappiamo che si tratta di John Vitale, presente nel recinto dei Pirati in qualità di finalista di Saranno Isolani, e di alcune parole scritte sui social contro Barbara d’Urso. A quanto pare Alvin dovrà affrontare la prima polemica questa sera, quando dovrà informare Vitale di quanto sta avvenendo in Italia lontano dai suoi occhi.

Puntata scottante per lui

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019 si preannuncia scottante per Alvin, chiamato a mantenere l’ordine nel reality. A quanto pare infatti fra diversi Naufraghi non scorre già buon sangue e questa volta non c’entra nulla Kaspar Capparoni, anche se è stato fra i pochi ad aver sollevato un grande polverone la scorsa settimana. In questi primi giorni di programma, diversi concorrenti hanno dimostrato di non riuscire ad apprezzare la convivenza con i compagni e tutto questo ci fa intuire come sarà diffiicile per l’inviato mantenere l’ordine in Palapa. L’unica fortuna per Alvin è avere quella forte esperienza con le dinamiche isolane che gli permetterà di mantenere comunque il controllo. E non senza tirate d’orecchie, come è accaduto già la scorsa settimana di fronte alla volontà di Paolo Brosio di astenersi dalla nomination.

