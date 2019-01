Amici 18 / Anticipazioni: continuano le sfide. Un altro cantante eliminato dopo Daniel Piccirillo

Tensione e preoccupazione nella scuola di Amici 18. Sabato scorso, Rudy Zerbi ha chiesto a tutti i ragazzi, dopo la protesta nata per Marco Alimenti, che andassero in sfida proprio in virtù dell’unione dimostrata nel corso della precedente settimana. Una proposta che hanno accettato tutti e che costringe quindi gli allievi nella loro totalità a sottoporsi a sfide immediate. Se qualcuno l’ha già superata, come Tish e Miguel, qualcun altro ha dovuto abbandonatre la scuola. Daniel Piccirillo ha sfidato la fortissima Federica (cantante bionda che aveva già sfidato Giordana) ed ha perso. Daniel ha quindi lasciato la scuola, scatenando ulteriori preoccupazioni nei ragazzi che hanno anche avuto modo di scoprire quali saranno i loro sfidanti. Le ultime anticipazioni, infatti, ci svelano che Daniel non sarà l’unico eliminato alla fine di queste sfide.

UN ALTRO ELIMINATO DOPO DANIEL PICCIRILLO

Saranno molti i ragazzi di Amici 18 a trovarsi in difficoltà a causa delle sfide volute per tutti da Rudy Zerbi. Sarà Ahlana a trovarsi di fronte uno sfidante molto forte e ad essere alla fine battuta. Stando a quanto svelano le anticipazioni del vicolodellenews, la cantante, entrata da poco per volontà di Alex Britti, sarà eliminata alla sua prima sfida. Riuscirà invece a salvarsi Alessandro Casillo; invece per le sfide di Mowgly e Jefeo. Tutti salvi, a quanto pare, gli altri ragazzi che devono ancora affrontare la sfida, quindi Mameli, Giordana, Alberto, Vincenzo. Eppure i cambi nella formazione sembrano essere destinati a continuare ancora. In vista del serale, la classe pare sarà del tutto rivoluzionata.

