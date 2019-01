Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione/ Uomini e donne, video: “E’ una scelta di cuore”

La scelta di Andrea Cerioli è Arianna Cirrincione, questo i fan di Uomini e donne lo sanno da tempo ma finalmente oggi andrà in onda il fatidico momento nella prima puntata del trono classico della settimana. In questi i giorni i due si sono ben nascosti da occhi indiscreti per non rivelare niente di quello che succederà oggi ma non è servito a molto visto che il pubblico non solo sa come andrà a finire ma ha avuto modo di beccare i due anche in giro per Bologna o Milano. E allora cosa stiamo aspettando? Prima della scelta e della messa in onda, sul sito di Uomini e donne è stato postato un video in cui proprio Andrea Cerioli ha commentato la sua decisione ancora prima di farla dicendosi pronto, emozionato e sicuramente alle prese con una grande emozione. Clicca qui per vedere il video dell’intervista.

LE RIVELAZIONI DI ANDREA CERIOLI E LE MINACCE DI GIANNI SPERTI

In particolare, Andrea Cerioli rivela: “Non ho ansie e paure, sono solo emozionato. Sono qui da poco ma ha già fatto la differenza è inutile andare avanti. E’ tutta una sorpresa e vado a braccio per godermi la giornata ma sono sicuro della mia scelta. Hai presente quando una persona ti piace subito senza motivo? Ecco lei lo ha fatto, mi piace come ci guardiamo, come stiamo, quando arrivi ad avere tutta questa voglia è questo il momento giusto. Sono curioso di vedere come sarà, sono emozionato anche per lei. Sono venuti con la mia macchina e così potremo andare via, abbiamo un po’ di cose da fare…“. Gli occhi di Andrea Cerioli sembrano sinceri ma Gianni Sperti in questi giorni ha fatto capire che c’è qualcosa che non ha mandato giù e ha promesso che presto avrebbe detto la sua a riguardo, sarà proprio dopo la messa in onda che l’opinionista sgancerà la bomba sulla neo coppia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA