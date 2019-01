Angela Nasti chi è la nuova tronista di Uomini e Donne/ Video, la sorella di Chiara uguale a Giulia De Lellis

Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne. È sorella della più celebre Chiara, blogger e influencer che ha partecipato alla scorsa edizione del reality show L’Isola dei Famosi. L’annuncio è stato dato dal programma di Maria De Filippi, che ha lanciato il video di presentazione dal quale traspare una somiglianza con un’altra vecchia conoscenza della trasmissione, Giulia De Lellis. Da giorni le voci sul suo insediamento si rincorrevano, ma ora è tutto ufficiale. «Napoli è la mia città, la moda è la mia passione – racconta nella sua “scheda” – Ho 19 anni e ho ancora tanti sogni da realizzare». Angela Nasti ha le idee chiare su quello che cerca a Uomini e Donne, programma che peraltro sostiene di seguire da sempre: «Spero di vivere una bella storia d’amore, senza secondi fini». Come deve essere il suo uomo? «Deve avere solo attenzioni su di me e credo che un uomo non debba mai smettere di corteggiare e coccolare la sua donna». Riguardo al suo passato Angela Nasti ha spiegato: «Ho avuto una sola storia importante ed è finita perché non mi sentivo al centro del suo mondo».

ANGELA NASTI, NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Nel suo video di presentazione Angela Nasti ha parlato anche della sorella Chiara: «È il mio punto di riferimento. È stata molto fortunata perché è riuscita della sua passione il suo lavoro. Tra noi è odio-amore ma siamo inseparabili». A proposito della sua famiglia, ha assicurato di ritenersi molto fortunata per come l’hanno cresciuta e per la protezione che le hanno dato. «Spero che questa esperienza sia un nuovo inizio per me, con una persona che sappia amarmi, apprezzarmi e vivermi a 360 gradi. Voglio lasciarmi andare e vivere una favola», ha aggiunto Angela Nasti. Di un uomo la colpisce lo sguardo, oltre alle mani e al suo sorriso. «Non mi piacciono i piacioni, non fanno per me. Sono molto gelosa e non mi accontento, perché so quanto valgo. Ma quando mi lascio andare sono dolcissima». Tra le storie che ha avuto c’è quella con Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne. È a lui che si riferiva quando ha parlato di non essersi sentita al centro del mondo?

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI ANGELA NASTI



© RIPRODUZIONE RISERVATA