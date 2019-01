ANNA MARTELLI CHI E’/ Video, “E’ la mia rinascita dopo la morte del mio Maciste!” (MasterChef Italia 8)

Anna Martelli è tra i concorrenti in gara a MasterChef Italia 8, l’ottava edizione del talent show culinario trasmesso il giovedì sera in prima serata su Sky Uno. Dopo le prime due puntate, la gara entra nel vivo con nuove imperdibili sfide che vedranno gli aspiranti chef sfidarsi nella cucine del talent show culinario. A giudicarli una giuria di esperti composto dalla new entry Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciulo. Tra i concorrenti c’è anche Anna Martelli, una infermiera in pensione con la grandissima passione per la cucina. Anna ha 72 anni e viene da Pecetto Torinese e si è appassionata alla cucina sin da quando era bambina: “Guardavo sempre mia mamma preparare la sfoglia con il matterello, mi faceva così impressione quello strumento” ha raccontato l’aspirante chef che da subito conquistato la giuria.

Anna Martelli e il percorso a MasterChef Italia 8

Durante la prima puntata di MasterChef Italia, Anna Martelli conquista tutti con le “Sagne di mamma Caterina”, una portata che emoziona Joe Bastianich per via dei sapori casalinghi presenti nel piatto che gli ricordano la nonna. La 72enne concorrente accede così alla seconda puntata che continua a regalare grandi sorprese. Nella sfida a quattro Anna deve vedersela con Fabrizio, Berto e Giovanni. La sfida riguarda la preparazione di una parmigiana. A superare il turno è la 72enne ex infermiera e Giovanni. Barbieri subito dopo la prova parlando della concorrente dice: “Anna ci farà sudare sette camicie!”, ma lo chef Locatelli non è affatto preoccupato, anzi dice: “Basterà comprare un pezzo di scotch bello grande…”.

“Mi piace la cucina, mi piacciono le prove, mi piace tutto di questo gioco”

“Mi chiamo Anna, ho 72 anni, vengo da Pecetto Torinese e sono un’infermiera in pensione” con queste parole si presenta l’aspirante chef di MasterChef Italia. La passione per la cucina nasce quando era una bambina. Da allora si è sempre dedicato alla cucina. “La mia prima ricetta riuscita però fu una crema inglese, che preparai un giorno dopo essere tornata dalla messa: buonissima!” ricorda Anna Martelli, che sulla sua grande passione dice: “sono felice in cucina, è il mio sedativo giornaliero: mi rilassa, mi distende, tutti i dolori passano via!”. Anna ha sempre cucinato per la famiglia, per i nipoti, ma anche per il marito Salvatore, scomparso due anni e mezzo fa dopo una terribile malattia: “per me è stata una catastrofe, e ci ho messo del tempo per riprendermi. Lui era il mio “Maciste” e io ero la sua bimba, avevo 9 anni in meno di lui. Era lì accanto a me anche quando Cannavacciuolo mi ha dato il grembiule: non potevo crederci, mi sembrava di essere in un sogno!”. Sulla sua partecipazione al talent show culinario ha detto: “MasterChef per me è una cosa stupenda: mi piace la cucina, mi piacciono le prove, mi piace tutto di questo gioco! Qui sto realizzando il mio sogno nel cassetto: posso portare la mia euforia in questa cucina e cucinare, cucinare, cucinare in ogni modo e in ogni situazione!”. Clicca qui per vedere il video di Anna Martelli



