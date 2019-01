Asia Argento a The Voice Of Italy?/ “Lavorare con Morgan mi darebbe grandi stimoli… sarebbe una fig*ta!”

Asia Argento approda a The Voice Of Italy 2019? Carlo Freccero aveva espresso il desiderio di averla al fianco dell’ex compagno Morgan. Il programma condotto da Simona Ventura, arriverà su Rai2 dal prossimo 16 aprile. La regista romana, così come scrive Blogo, avrebbe commentato l’indiscrezione: “L’ho letto, ma nessuna mi ha ancora contattata. Lavorare con Marco in un programma simile mi piacerebbe, darebbe grandi stimoli. Noi due ci siamo contaminati tanto in passato. Sarebbe una figata”, ha affermato. Nel frattempo l’artista, proprio amando la musica, sta promuovendo il brano dal titolo “Gloria”, pezzo inciso con gli Indochine, gruppo molto famoso in Francia. Il brano era già stato rilasciato nel 2017 in lingua francese (la regista ne ha firmato la regia), mentre attualmente è disponibile in italo-francese per il mercato italiano.

Asia Argento e Morgan insieme a The Voice? L’indiscrezione

Asia Argento poi, ha parlato anche dei temi che vengono discussi tramite social. “Noi ci troviamo in una posizione geografica che ci fa scontrare con questa realtà. Io sono per l’integrazione e mi vergogno molto dei discorsi che vengono fatti dai nostri politici. Mi fa del male. E, visto che in questo momento ci sono tante cose intorno a me che sono difficili, ho preferito mantenere le distanze”. E sulle polemiche recenti che ha avuto con il vicepremier Matteo Salvini, afferma: “Non voglio saperne più nulla, mi sono tolta da Twitter. Anche quando hanno messo la mia faccia nei post con #leinoncisarà al raduno leghista di Roma, ho lasciato perdere, tanto è una partita persa. Non ce la faccio più, loro sono in tanti, io sono sola”. “Ho messo a punto The Voice con Simona Ventura che partirà il 16 aprile e dove spero di avere in giuria Asia Argento e Morgan. Lo spero, è un sogno”, ha confidato Freccero intervistato da Panorama. Anche Marco Castoldi di recente, si era espresso in merito: “Vorrei tornare a dare il mio servizio ma me lo devo anche meritare”, ha confidato Morgan intervistato su Repubblica.

