Belen Rodriguez/ Relax solitario a casa: dopo gli show sexy, arriva la copertina

Belen Rodriguez, dopo aver fatto impazzire i fans con un video sexy in cui ha sfoggiato i suo lato B, mostra un lato inedito di se stessa. Dietro l’immagine di showgirl sexy si nasconde una donna amante dele cose semplici che si concede anche un pomeriggio di relax a casa. Su Instagram Stories, infatti, la Rodriguez si è mostrata in una versione casalinga. Sempre bellissima, Belen ha condiviso con i fans un momento di relax totalmente solitario. Da sola casa, senza Santiago in giro, la Rodriguez ha trascorso un momento di rilassamento sul divano in compagnia di una copertina. Dopo essersi divertita in compagnia degli amici alla festa di comleanno dell’amica Patrizia, Belen ha deciso di concedersi una giornata più tranquilla in casa anche per combattere il freddo che si è abbattuto su Milano.

BELEN RODRIGUEZ: DESIDERIO DI NORMALITA’ PER LA SHOWGIRL?

Dopo aver condiviso sui social tutti i momenti della sua vita, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha fatto un passo indietro cercando di difendere il proprio privato. La storia con Andrea Iannone è stata vissuta in privato, condividendo solo foto in occasioni importanti come anniversari e compleanni. Ormai donna e mamma, la showgirl argentina non ha più voglia di mettere in piazza la propria vita e sta cercando di difendere quella che è la sua sfera privata. La voglia di normalità della showgirl è sotto gli occhi dei fans che sperano che riesca anche a trovare un amore “normale” ovvero un uomo che non faccia parte del mondo dello show business e che riesca a conquistarla e a donarle quella serenità che, forse, ha perso da un po’ di tempo. Ad oggi, il cuore della Rodriguez è ufficialmente single: il 2019 riuscirà a regalare a Belen ciò che desidera?

