Brando Bertrand, chi è? / Video, il protagonista nudo dello spot Idealista ospite a Pomeriggio 5

Sarà capitato a chiunque, guardando la pubblicità in tv, di vedere lo spot di Idealista, in cui un agente immobiliare mostra un appartamento ad un cliente che, sentendosi subito come a casa, inizia a spogliarsi e, nudo, cammina poi tra una stanza e l’altra. Questo bel ragazzo biondo si chiama Brando Bertrand e di professione fa il modello. Oggi fa la sua prima ospitata su Canale 5 nello show di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5, pronto a farsi conoscere al grande pubblico. Di certo, quello di Idealista è stato uno spot che ha segnato la sua fortuna. D’altro canto, il suo fisico statuario ha attirato l’attenzione di tutti, soprattutto all’interno di una pubblicità dalla quale mai ci si aspetterebbe una scena così. Grazie a quelle immagini, infatti, in molti hanno iniziato a chiedersi come si chiamasse e chi fosse.

Il profilo Instagram di Brando Bertrand è stato così assediato dalle ragazze, che impazziscono ad ogni suo scatto. Al momento, il suo profilo conta però soltanto 3128 follower che sicuramente aumenteranno esponenzialmente dopo la sua ospitata a Pomeriggio 5. Molti, infatti, ancora non conoscono il nome di questo modello ma non sarà più così dopo oggi pomeriggio. “Penso che sia stato un input molto importante per la mia carriera, il mio profilo social ne ha giovato alla grande e si è addirittura creato un fan club su Instagram dedicato al ‘ragazzo figo di idealista. Molti miei amici mi chiamano ‘succhino’ ormai”, ha dichiarato di recente in un’intervista rilasciata proprio al portale dell’azienda attiva nel settore immobiliare.



