CATERINA GUALDI CHI E’/ Video, “La mia cucina? Apro il frigo e cucino quel che trovo” (MasterChef Italia 8)

Tra i concorrenti aspiranti chef di MasterChef Italia 8 c’è anche Caterina Gualdi che durante le prime puntate si è già conquistato il titolo di regina di quest’edizione. Ecco come si è presentata nel video di presentazione: “Mi chiamo Caterina, ho 53 anni, vengo da Cene in provincia di Bergamo e faccio la casalinga”. La passione per la cucina è nata diversi anni, per la precisione a 25 anni quando la donna ha deciso di andare a vivere da sola. Per forza di cose ha iniziata a cucinarsi per necessità appassionandosi a questo mondo. “All’inizio facevo disastri, poi piano piano le persone intorno a me hanno iniziato ad apprezzare i miei piatti: questo mi rende felice!” racconta l’aspirante chef che precisa: “gli unici a non apprezzare la mia cucina sono i miei figli: loro amano mangiare fast food…”

Il percorso a MasterChef Italia 8 di Caterina Gualdi

Durante la prima puntata Caterina Gualdi si fa notare per la sua flemma e lentezza, ma nonostante ciò il web la incorona la regina di questa ottava edizione. Uno dei giudici Joe Bastianich circa la performance della concorrente dice: “Il piatto è molto meno timido di te”. Nonostante tutto però la donna conquista il grembiule da regina che le permette di accedere alla seconda puntata. La scorsa settimana Caterina è protagonista di un duello a quattro con Dennis, Andrea e Gilberto. Il loro compito è quello di preparare in 45 minuti il risotto al nero di seppia. Una prova non facile che però alla fine vede trionfare Gilberto e Caterina, che alla fine festeggia sorseggiando dell’acqua naturale quasi come fosse dello champagne!

“Con questa esperienza vorrei dare un indirizzo diverso alla mia vita di casalinga”

Parlando di cucina, Caterina Gualdi descrive così la sua: “La mia cucina la definirei variegata: parte tutto da una base tradizionale, che poi integro inventando e sperimentando. Di solito apro il frigo e in base a quello che c’è cucino: non faccio mai la spesa appositamente per un piatto”. A MasterChef è arrivata grazie alla sorelle che l’ha iscritta ai provini: “non avrei mai avuto il coraggio di farlo da sola, sono rigida e timida” ha precisato raccontando poi che durante i provini era letteralmente paralizzata dall’emozione. “Nonostante tutto sono riuscita a guadagnare il grembiule: è stato in quel momento che ho fatto cadere il muro di difese che mi ero costruita e sono scoppiata a piangere dalla felicità, che emozione!” ha detto. L’obiettivo o quantomeno la speranza di Caterina è quella di “dare un indirizzo diverso alla mia vita di casalinga: magari sviluppare dei progetti culinari, anche se è consapevole di non poter vincere il programma. Sarà davvero così? Clicca qui per vedere il video di Caterina Gualdi



