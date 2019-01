Claudia Dionigi/ Uomini e Donne: la vendetta contro Lorenzo Riccardi, in esterna con Ivan

Claudia Dionigi si vendica di Lorenzo Riccardi dopo la finta scelta del tronista di Uomini e Donne. Nella scorsa puntata del trono classico, Lorenzo ha fatto credere alle proprie corteggiatrici di essere pronto per la scelta per metterle alla prova, salvo poi svelare l’inganno. L’atteggiamento non è andato giù a Claudia Dionigi che, nella puntata odierna del programma di Maria De Filippi, si vendica. Come? Uscendo in esterna con l’atro tronista del programma ovvero lo spagnolo Ivan Gonzalez. Quella tra Ivan e Claudia non è assolutamente un’esterna romantica. La corteggiatrice, attraverso il tronista spagnolo, a poche settimane dalla scelta, ha voluto lanciare un messaggio a Lorenzo che, secondo la corteggiatrice, starebbe giocando con il fuoco. Claudia, in particolare, non nasconde l’interesse nei confronti di Lorenzo che, però, farebbe bene a non trascurarla. Riccardi, ancora indeciso tra Claudia e Giulia Cavaglia, accuserà il colpo?

CLAUDIA DIONIGI IN ESTERNA CON IVAN GONZALEZ: LA REAZIONE DI LORENZO RICCARDI

Claudia Dionigi, attesa in esterna da Lorenzo, ha tardato ad arrivare. Maria De Filippi ha così mostrato al tronista il motivo del ritardo: Claudia ha chiesto lezioni di bachata a Ivan. A rivelare la reazione del tronista di fronte alle immagini dell’esterna di Clauda con Ivan è il portale NewsUeD: “Ha riso, ma in realtà la situazione era super comica, con le musiche, le facce di lui, tutto troppo divertente. Non poteva reagire altrimenti”. La Dionigi, dunque, si è voluta vendicare di Lorenzo divertendosi un po’ con Ivan Gonzalez. La decisione di Claudia, però, potrebbe essere la mossa giusta per provocare la reazione immediata del tronista. Claudia, in questo modo, riuscirà a farsi scegliere da Lorenzo che sarà il protagonista della puntata serae di Uomini e Donne in onda il 22 febbraio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA