Demetra Hampton eliminata?/ Luca Vismara mette tutti contro di lei, oggi lo scontro? (Isola dei famosi 2019)

Demetra Hampton ha ritrovato il sorriso all’Isola dei Famosi 2019 e forse alla fine è stato un bene per l’ex modella allontanarsi dalla Ciurma. Il tempo trascorso con i Pirati per volere di Marina La Rosa potrà solo farle bene, soprattutto perché in questo modo potrà evitare ulteriori scontri con gli altri Naufraghi. Demetra ha sofferto molto durante la prima puntata e per ora è davvero difficile capire se le sue lacrime siano sincere oppure ci sia molto altro da scoprire. Intanto grazie al Daytime ci ha finalmente mostrato che cosa è accaduto nei giorni di pernottamento in albergo, scopriamo che Luca Vismara ha gettato zizzania per fomentare le antipatie contro l’ex modella. Demetra quindi ha detto la verità e l’ex concorrente di Amici ha preferito smentire tutto per evitare di affrontarla di petto. Questa sera però sarà costretto a farlo: l’attrice riuscirà ad ottenere la sua rivincita? Ci sono grossi dubbi a riguardo, soprattutto se consideriamo che le nomination del gruppo potrebbero essere state influenzate da alcuni pettegolezzi diffusi da alcuni concorrenti. E non dimentichiamo che la Hampton si trova al televoto, da cui difficilmente ne uscirà indenne.

Demetra Hampton eliminata? Isola dei famosi 2019: la sua avventura potrebbe finire qui

Il viaggio di Demetra Hampton all’Isola dei Famosi 2019 potrebbe concludersi già da stasera. Le dinamiche che si sono create fin dall’inizio nel reality lasciano intuire come certi atteggiamenti non saranno tollerati dal gruppo, anche se si parla sempre di una competizione piena di difficoltà e con inevitabili scontri. In particolare sembra che durante le nomination abbia pesato un certo comportamento dell’ex modella, che si è rivelata persino più fastidiosa della parlantina accesa di Sarah Altobello. Quell’aria da snob, pronta a bacchettare tutti e distante dal gruppo, non le hanno permesso di farsi conoscere appieno. Strano però notare come alcuni adulti abbiano deciso di non votarla ed insospettisce vedere che di fronte ad un elemento così disturbante, come è stata definita durante la diretta, il gruppo non abbia scelto di serrare le fila e combatterla in modo compatto.

Poca fortuna per ora

L’Isola dei Famosi 2019 non ha portato fortuna per ora a Demetra Hampton, fin dall’inizio del reality. Ed anche nei giorni precedenti alla partenza ufficiale, se si considera che l’attrice ha trascorso diversi giorni a letto a causa di un malore che ha richiesto forti antibiotici. Le premesse quindi sono state negative e potrebbero avere come conseguenza la sua uscita dal programma. Il pubblico infatti non l’ha ancora vista all’opera e non ha potuto conoscerla da vicino, ma ha già sentenziato in modo negativo nei suoi confronti tramite i social. C’è chi la vede insopportabile e chi l’ha additata come la velenosa del gruppo. Difficile dire in base a cosa il pubblico si stia schierando contro l’attrice, visto che il Daytime del programma è iniziato dopo tanti giorni di assenza televisiva, regalando un vuoto sospetto nelle riprese. Il televoto verrà sospeso? Oppure i telespettatori decreteranno l’uscita della Hampton in base a pochi elementi, senza che venga data alla Naufraga alcuna possibilità di riscatto?

