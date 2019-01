Dick Miller è morto/ Murray Futterman dei Gremlins si è spento a 90 anni

Lutto nel mondo del cinema e cordoglio sui social per la famiglia, gli amici e i colleghi tutti che hanno avuto modo di lavorare con lui: Dick Miller è morto all’età di 90 anni e la notizia ha già fatto il giro del mondo in poche ore. Sessant’anni di film, una lunga carriera ma, soprattutto, un ruolo iconico quello legato ai Gremlins in cui ha prestato il volto a Murray Futterman per la regia di Joe Dante e la firma di Steven Spielberg. Dick Miller ha lasciato questo mondo ma continuerà a vivere nelle centinaia di apparizioni che ha fatto sullo schermo a partire dagli anni ’50 in cui vestì i panni di Walter Paisley prima di dedicarsi poi ad altri ruoli iconici come in “The Burbs”, “Fame” e “The Terminator”. Al suo attivo ha collaborazioni con i grandi registi del cinema mondiale a cominciare da James Cameron ed Ernest Dickerson, passando per Martin Scorsese e finendo a Joe Dante, che ha utilizzato Miller in quasi tutti i progetti da lui diretti.

UNA LUNGA CARRIERA PER DICK MILLER

Dall’agente immobiliare Buck Gardner in Piranha al capo della polizia nel film del 1979 “Rock ‘n’ Roll High School” e Walt, l’ufficiale protagonista in “Night of the Creeps” al fianco di Tom Atkins fino agli inizi degli anni ’80 quando fu James Cameron a volerlo in “The Terminator”. Più recentemente, Miller ha ripreso il ruolo di Walter Paisley nell’ “Hanukkah”. Miller è sopravvissuto dalla moglie Lainie e Dante lo ha definito “uno dei suoi più cari collaboratori” e poi ha confermato: “Sono cresciuto guardando Dick Miller nei film degli anni ’50 in poi ed ero entusiasta di averlo nel mio primo film per Roger Corman”. Il cordoglio sui social non è mancato.

