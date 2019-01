Elisabetta Gregoraci, l’accordo con Flavio Briatore/ Nuovi retroscena, Signorini: “Pene salatissime se lei…”

Durante l’ultima puntata di #CR4, La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha svelato nuovi dettagli sul divorzio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. A quanto pare tra i due sarebbe stato stipulato un contratto che vieterebbe alla showgirl di farsi fotografare in compagnia di altri uomini. “Briatore ha imposto che per tre anni dopo la separazione lei non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo sennò deve pagare delle pene salatissime”, ha assicurato il direttore di Chi. Da mesi però, pare che la calabrese sia legata all’imprenditore Francesco Bettuzzi ed infatti, i due in più di una occasione, sono stati anche paparazzati insieme. Nonostante gli scatti, la Gregoraci e il suo presunto compagno, non sono mai comparsi pubblicamente in atteggiamenti intimi e la stessa Elisabetta, non ha mai confermato la sua nuova relazione d’amore, mantenendo enorme discrezione sulla sua vita privata. Anche ultimamente, intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, ha precisato la volontà di avere altri figli, senza fare chiarezza sull’attuale situazione sentimentale.

Elisabetta Gregoraci, l’accordo di divorzio con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore però, sarebbero rimasti in buoni rapporti. “È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo. È stata una fase lunga e importante, restano l’affetto e un bambino stupendo”, ha dichiarato recentemente. “Un secondo figlio? A me piacciono molto i bambini. Nathan, però, fino a poco tempo fa mi diceva che voleva restare figlio unico. Ma da quando è nata la seconda cuginetta ha cambiato idea. Quindi vedremo, mi piacerebbe diventare di nuovo mamma”, ha spiegato l’attrice intervistata dalla Balivo su Rai1. E proprio tra le pagine di Chi, non ha mai confermato la relazione ma si era limitata ad affermare: “Una vita senza amore che vita sarebbe?”. In attesa di scoprire la reale situazione sentimentale della showgirl, secondo Blogo, dovrebbe tornare alla conduzione di Made in Sud, questa volta al fianco di Stefano De Martino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA