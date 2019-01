Federica Spano/ Uomini e donne, la “non scelta” di Andrea Cerioli ha già trovato un nuovo amore?

Dopo quasi un mese finalmente anche il pubblico assisterà alla scelta di Andrea Cerioli a Uomini e donne e anche alla “non scelta” di Federica Spano. Sarà la bella moretta che alla fine dovrà cedere alla passione che il bolognese prova per la sua rivale Arianna ma non senza conseguenze, almeno in un primo momento. Secondo le ultime anticipazioni sembra che Federica Spano non prenderà bene la scelta di Andrea Cerioli tanto che, qualche giorno dopo, in barba al divieto che di solito vige prima della messa in onda, aveva deciso di affidare ai social la sua delusione. In particolare, Federica ha scritto: “Penso di aver fatto tutto quello che potevo. […] So quanto valgo, la persona che sono oggi nonostante i miei 24 anni e non credo di peccare di presunzione nel dire che sono convinta che sia difficile trovare una ragazza come me. Dopo aver visto come sono andati i fatti, credo che Andrea avesse la scelta in mente già da un po’. Io da qualche giorno avevo delle sensazioni strane ma tutti mi dicevano che ero visionaria e invece…[…] forse non ho perso niente e adesso mi auguro solo di trovare la persona giusta per me“.

HA TROVATO UN NUOVO AMORE?

A quanto pare questo momento è già arrivato. Proprio i fan di Uomini e donne che oggi assisteranno alla scelta e che penseranno ad una Federica Spano ancora disperata, si sbagliano e di grosso. Secondo le ultime novità arrivate proprio via social qualche ora fa, sembra che la persona giusta per la corteggiatrice e “non scelta” di Andrea Cerioli sia già arrivata. Al grido di “Mia” e con la colonna sonora di Alessandra Amoroso in “Arrivi tu” ecco spuntare la foto della mano di Federica in quella di un misterioso ragazzo che, a questo punto, possiamo davvero affermare sia il suo nuovo amore o, comunque, quello che sta frequentando in questi giorni a poche settimane dal no di Andrea Cerioli. Il suo nome sarà travolto dalle polemiche adesso?

