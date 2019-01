FEDERICO PENZO CHI E’/ Video, “Sono nato pescatore ma voglio cambiare vita!” (MasterChef Italia 8)

Federico Penzo è uno degli aspiranti chef in gara a MasterChef Italia 8. Il talent show culinario di Sky Uno quest’anno festeggia l’ottava edizione e per l’occasione è arrivato in tv con alcune piccole novità. A cominciare dalla new entry dello chef Giorgio Locatelli che rimpiazza Antonia Klugmann, la prima donna giudice del programma. Ricordiamo che Locatelli detiene il primato di essere il primo chef italiano ad aver ricevuto una stella Michelin all’estero con un ristorante italiano. Tra i concorrenti in gara c’è anche Federico, un giovane ragazzo di 20 anni di Chioggia dove lavora come pescatore. Una professione che gli è stata tramandata dalla famiglia come ha raccontato durante il video di presentazione: “Pratico questa professione da 5 anni, ma è dal 1800 che i miei bis bis bis nonni svolgono questa attività: il lavoro del pescatore nel luogo dove vivo si tramanda di generazione in generazione. Sono nato nel mondo della pesca, quindi per me questo non è un vero e proprio lavoro, ma uno stile di vita!”.

Federico Penzo, il percorso a MasterChef Italia 8

Durante la prima puntata di MasterChef Italia 8, Federico conquista i giudici che decidono di dargli la grande possibilità di mettersi in gioco in cucina. Durante la seconda puntata il giovane pescatore deve vedersela ai fornelli con Giuseppe in una prova a tema ittico. I due aspiranti chef, infatti, devono prepara un branzino seguendo la spiegazione del giudice Antonino Cannavacciuolo. Il primo ad esprimersi è Bruno Barbieri che commenta la pietanza di Federico dicendo che non ha un bell’aspetto. “Non posso che darle torto” dice Federico che poi si corregge dicendo: “non posso che darle ragione”. La prova è vinta da Giuseppe. Successivamente Federico deve vederla con Eva: in questa prova il giovane pescatore è chiamato a preparare uno spiedino, mentre la donna un involtino. Alla fine è Federico a spuntarla conquistano così di entrare di diritto nel cast di Masterchef.

“La passione per la cucina me l’ha trasmessa mia zia quando ero piccolo”

Tutto è nato grazie alla zia come ha raccontato Federico durante il video di presentazione: “La passione per la cucina me l’ha trasmessa mia zia quando ero piccolo: ho vaghi ricordi di lei che cucinava, pelava le carote e sbucciava le patate”. Poi è stato tutto in crescendo, visto che il ragazzo ha deciso di specializzarsi studiando presso l’alberghiero, anche se dopo la scuola ha rifiutato un’esperienza all’estero per lavorare come pescatore. Riguardo quella decisione ha detto: “mi ritengo però fortunato: se non avessi preso questa scelta oggi non sarei qui! Oggi amo cucinare con gli amici: ci si diverte un sacco!”. Al centro della sua cucina c’è naturalmente il pesce che non manca mai: “mi piace cucinarci dei primi, semplici e genuini, ma abbinando gusti nuovi e innovativi alla tradizione” ha detto l’aspirante chef. Sull’avventura di MasterChef ha detto: “è un’avventura: all’inizio non ci credevo, ora però sto realizzando che sta accadendo davvero. Spero che questa esperienza diventi una rampa di lancio per cambiare vita: voglio andare fino in fondo a questo percorso e diventare uno chef in futuro!”. Clicca qui per vedere il video di Federico



