Francesca Cipriani e Mago Otelma/ Le Polene si lanceranno dall’elicottero a colpi di trash? (Isola dei Famosi)

Francesca Cipriani ed il Mago Otelma stanno per sbarcare all’Isola dei Famosi 2019, dopo aver annunciato durante la scorsa diretta il loro arrivo alle Honduras. Per la showgirl bombastica si tratta di un ritorno ad un solo anno di distanza dalla sua partecipazione come concorrente ed ancora adesso ricorda la fame patita. Tanto che ha subito chiesto ad Alessia Marcuzzi delucidazioni su una personale fornitura di pizza a cui questa volta non crede di rinunciare. La Cipriani ha fatto il suo mini show già nella prima diretta, quando il vestito non le ha permesso di mantenere fermo il tessuto con il suo corpo prosperoso. Più volte si è dovuta rimettere a posto il corpetto per impedire un’esplosione pettorale, ma la fortuna non l’ha assistita quando per mostrare la coscia, ha esagerato nel tirare su il proprio vestito, mostrando in modo inevitabile la biancheria intima.

SOLO UNO DEI DUE SI SALVERÀ?

Solo una delle due Polene dell’Isola dei Famosi 2019 potrà rimanere a tutti gli effetti all’interno del reality. Il Mago Otelma e Francesca Cipriani dovranno fare di tutto per rendere giustizia al loro ritorno, sconfiggendo il rivale per assicurarsi un posto in prima fila. I due sono partiti già in questi giorni, ma il loro arrivo a Cayo Cochinos verrà mostrato solo questa sera. Qualcuno è pronto a scommettere sulla vittoria della Cipriani e non solo perché il suo ricordo del reality risale appena all’anno scorso. Difficile infatti credere in un contributo del Mago Otelma che vada al di là di riti per la fortuna e spiritualità. Quali prove dovranno affrontare? Per ora non trapela nulla, ma il pubblico è già più che sorpreso di vedere come Francesca, fra gli ex Naufraghi più sofferenti della scorsa edizione, abbia accettato di fare una possibile doppietta.

FRANCESCA CIPRIANI FARÀ IMPAZZIRE GLI UOMINI DELL’ISOLA?

Dopo essere salita agli onori di gossip grazie al presunto ruolo da inviata, Francesca Cipriani ha finalmente svelato quale ruolo potrebbe avere all’Isola dei Famosi 2019. L’ex Naufraga dopo tutto ha cercato in ogni modo di continuare la sua carriera all’interno dei reality, come dimostra la sua incursione al GF Vip dell’anno scorso e solo per mettere in imbarazzo Walter Nudo. Un colpo di fulmine che si è spento poi quando le telecamere hanno smesso di riprendere: Francesca è alla ricerca di un amore anche all’Isola dei Famosi? Potrebbe essere questa la sua vera aspirazione ed è impossibile riuscire ad ipotizzare quale Naufrago potrebbe finire nelle sue mire. Di certo solleverà non pochi commenti da parte di Paolo Brosio, già compromesso dalla presenza della formosa Taylor Mega. Chissà che non sia invece Stefano Bettarini a far palpitare il cuore della Cipriani. Una cosa è certa: la Gialappa’s Band intanto esulta per il suo ritorno nello show e per le tante perle che si prepara a sfornare.



