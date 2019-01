Gabriel Garko morto in un incidente: è fake news/ L’attore sulla bufala: “Volevo far sapere che sto benissimo”

Gabriel Garko è morto in un incidente stradale: questa è la fake news che sta facendo il giro del web in queste ore. Una bufala che ha spinto l’attore stesso a intervenire per una smentita. «Ho saputo solo ora della notizia che hanno dato – afferma in una Stories di Instagram – Volevo comunicare a tutti che non è vero niente». Garko ha anche assicurato di stare «benissimo» e per rendere bene l’idea ha aggiunto anche una serie di emoticon con le “corna” per scongiurare la malasorte. E quindi nessun incidente e nessuna morte: Gabriel è vivo e vegeto, e sta anche benone, alla faccia di chi ha fatto circolare l’ennesima fake news arrivando ad affermare che fosse morto in un incidente stradale. La bufala è rimbalzata sui social e ha allarmato molte persone. A distanza di qualche ora, Garko si è fatto “vivo” tranquillizzando tutti e spiegando che non c’è nulla di fondato in merito a quanto stava circolando.

GABRIEL GARKO MORTO IN UN INCIDENTE: È FAKE NEWS

Recentemente invece Gabriel Garko è stato al centro di una polemica con alcuni fan che lo hanno attaccato e definito «maleducato». Tutto è partito da un evento nel quale l’attore non si sarebbe fermato per concedere delle foto ai fan. La questione non è passata inosservata, anzi ha suscitato diverse polemiche. Lo stesso Garko è dovuto intervenire sulla polemica social che lo ha coinvolto per difendersi e fornire la sua versione dei fatti. «[Foto] che stava facendo di nascosto. Se avesse avuto il buon gusto e l’educazione di chiedere l’avrei fatta sicuramente». L’attore ha poi aggiunto: «Per me definire una persona maleducata è ben altro. Ad esempio quando qualcuno cerca di fotografare una persona famosa o NON, di nascosto…». Anche l’ex storica dell’attore, Eva Grimaldi, si è inserita nel dibattito: «Tanti si improvvisano fan, poi vai a scoprire che sono amici di qualche paparazzo. Scusate, ma sto dalla parte di Gabriel. Essere fotografati di nascosto scoccia molto. Buone vacanze fraté!».

