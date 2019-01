Genitori di Jo Squillo/ Papà Aldo Coletti morto a pochi giorni dalla mamma: posticipato sbarco all’Isola

La mamma e il papà di Jo Squillo hanno rappresentato per Giovanna Coletti, nota showgirl, cantautrice e conduttrice italiana due colonne portanti della sua vita. Purtroppo però, i coniugi Coletti sono entrambi morti poco tempo fa, a distanza di alcune settimane l’una dall’altro. Jo ha quindi vissuto due lutti importanti e dolorosissimi a pochi giorni dalla partenza per l’Honduras, in occasione della sua nuova avventura televisiva come concorrente all’Isola dei Famosi 2019, motivo per il quale ha dovuto necessariamente rimandare di una settimana la sua presenza nel reality di Canale 5. Proprio mentre stava per imbarcarsi per l’Honduras, la cantautrice ha svelato di essere venuta a conoscenza della drammatica notizia: suo padre, Aldo Coletti, era venuto a mancare all’età di 90 anni. Sul conto dei suoi genitori sappiamo davvero poche informazioni, se non le ultime, più tristi, legate proprio alla loro scomparsa avvenuta nelle passate settimane. “Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”, ha raccontato di recente Jo Squillo tra le pagine del settimanale Novella 2000.

GENITORI DI JO SQUILLO: MAMMA E PAPÀ MORTI A DISTANZA DI POCHI GIORNI

La notizia della morte della mamma e del papà di Jo Squillo ha lasciato tutti di stucco, motivando però la sua assenza nella prima puntata dell’Isola dei Famosi, giustificata da “gravi motivi familiari”. Nonostante la morte dei due genitori, avvenuta a distanza di pochi giorni, Jo è decisa comunque a partire per l’Honduras. “Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande”, ha dichiarato. La madre di Giovanna Coletti aveva 80 anni e dopo la sua morte la cantautrice si è dovuta occupare corpo e anima dell’anziano padre 90enne. Solo alcuni giorni fa, tuttavia, il padre ha subito un malore inizialmente presentatosi come un problema di salute lieve ma che invece si è poi tramutato in qualcosa di molto più grave, fino al decesso a causa di un ictus. I coniugi Coletti sono rimasti insieme per ben 60 anni. Un matrimonio felice, terminato solo con le rispettive morti. Jo però non si è lasciata sopraffare dal grande dolore ed ha deciso di darsi una possibilità e cimentarsi nel lavoro nella speranza di poter superare, o almeno metabolizzare il doppio lutto subito.

