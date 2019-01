GERRY ALOTTA CHI E’/ Video, “Il cowboy dei fornelli che ha conquistato Joe Bastianich” (MasterChef Italia 8)

Gerry Alotta è tra i concorrenti dell’ottava edizione di MasterChef Italia, il talent show culinario trasmesso il giovedì sera in prima serata su Sky Uno. L’edizione 2019 ha segnato l’ingresso in giuria dello chef stellato Giorgio Locatelli chiamato a prendere il posto di Antonia Klugmann. Con lui in giuria anche Bruno Barbieri, Joe Bastianich ed Antonino Cannavacciulo. Tra i concorrenti c’è anche Gerry, che si è presentato così: “Mi chiamo Gerry, ho 37 anni, vengo da Busto Arsizio e sono un maniscalco e addestratore di cavalli”. La passione per i cavalli gli è stata trasmessa dal papà che vendeva animali come ha raccontato: “sono stato fin da piccolo nel settore ci sono cresciuto”. Tra le altre caratteristiche del concorrente c’è una folle passione per gli Stati Uniti d’America e la cultura dei cowboy al punto che “un giorno sono partito per l’America senza conoscere lingua e senza avere contatti e mi sono ritrovato a lavorare per 6 mesi nei rodei. Mi sono fatto un bel bagaglio!” ha detto il concorrente chef.

Il percorso a MasterChef Italia 8 di Gerry Alotta

Durante la prima puntata di MasterChef Italia 8, Gerry Alotta ha presentato un filetto con riduzione di vino. La pietanza è stata accolta molto bene dai giurati, in particolare da Joe Bastianich che ha detto: “La bistecca è fantastica, hai proprio uno spirito americano”. 3 si e un solo no ricevuto da Bruno Barbieri. Durante la seconda puntata, invece, il cowboy è stato protagonista di una gara con Gesuino, Laura e Gloria; gli aspiranti chef hanno dovuto preparare un pollo intero. Alla fine ad avere la meglio sono stati proprio Gerry e Gloria, che è riuscita a ridurre un pollo intero. La cucina è una delle più grandi passioni del cowboy che sogna di avere una fattoria tutta sua: “Mi piacerebbe però avere una fattoria tutta mia, magari con agriturismo annesso, dove allevare tanti animali, produrre a chilometro zero e vivere una vita tranquilla”.

“Fin da piccolo ho sempre amato stare ai fornelli”

“Mi piace tantissimo cucinare, ma anche mangiare” ha dichiarato Gerry Alotta durante il video di presentazione registrato per il talent show culinario. La passione per la cucina è nata sin da bambino: “ho sempre amato stare ai fornelli ma nessuno mi ha mai insegnato, sono autodidatta”. Tra i suoi piatti preferiti c’è sicuramente la carne e durante la sua esperienza in America ha imparato a fare una carne al barbecue alla perfezione. Per questo motivo durante la fase dei Live Cooking si è presentato con un filetto: “ho deciso il giorno prima quale piatto portare ed è andata bene, i giudici hanno apprezzato molto”. Il cowboy non nasconde poi di essersi emozionato quando gli hanno consegnato il grembiule di MasterChef: “Quando mi hanno dato il grembiule mi è venuta la pelle d’oca: un’emozione indescrivibile!”. Sulla sua partecipazione al talent show culinario ha le idee chiare: “Non voglio per forza essere il primo della fila: se lo divento ben venga, ma mi piace stare nel gruppo. Detto questo spero di poter vincere, così da poter realizzare il mio sogno bucolico!”. Clicca qui per vedere il video di Gerry Alotta



