Ghezzal/ Video, l’ex calciatore perde la testa per Taylor Mega? (Isola dei Famosi 2019)

Abdelkader Mohamed Ghezzal dovrà fare molta attenzione all’Isola dei Famosi 2019, soprattutto per non perdere la testa per Taylor Mega. Sembra che l’influencer biondina abbia scosso l’atleta in diverse occasioni, tanto che il concorrente si è dovuto mettere da solo un grande freno per non buttarsi a pesce in questa avventura. Purtroppo o per fortuna per lui, Ghezzal ha dovuto fare a meno della Mega proprio in questa prima settimana di reality. Colpa di Marina La Rosa, che l’ha voluta al suo fianco nell’Isola dei Pirati e che ha interrotto i giochi del Naufrago prima del tempo. Sembra che l’umore di Ghezzal tra l’altro non sia dei migliori in questi giorni ed il motivo è da ricercare nella tempesta tropicale che si è abbattuta sulle Honduras. Niente fuoco e quindi cibo ridotto all’osso per lui e per la Ciurma: la fortuna non è stata d’aiuto nemmeno per quanto riguarda il riso, vista la grande difficoltà di usare la macchina prevista per il cibo.

Clicca qui per il video sulle sue gesta da calciatore

Ghezzal, Isola dei Famosi 2019: un ruolo da leader

L’Isola dei Famosi 2019 ha già messo in mostra alcuni leader e Abdelkader Mohamed Ghezzal sembra incarnare alla perfezione questo ruolo. L’ex calciatore algerino ha deciso di mettersi al lavoro nell’immediato, preferendo rendersi utile per tutto il suo gruppo. E non solo, richiede anche il contributo da parte di tutti, anche da chi, come Luca Vismara, cerca di sottrarsi alla macchina del riso. Durante il Daytime scopriamo che Ghezzal gli ha imposto di riportare in vita il fuoco, spento a causa delle intemperie. Impresa che l’ex concorrente di Amici non è riuscito a portare a termine, data l’impossibilità di usare gli oggetti a sua disposizione. Interessante però osservare la dinamica che si è creata fra l’ex atleta ed il ragazzo: il primo comanda a bacchetta ed il secondo esegue. Questo comportamento da parte di Ghezzal potrebbe presto metterlo nei guai: cosa succederà infatti quando entrerà in contatto con Kaspar Capparoni? Se quest’ultimo dovesse rimanere in gioco ed unirsi alla Ciurma, si prevedono grandi scontri proprio fra loro due, visto che entrambi tendono ad assumere il comando della situazione.

Favorito per i bookie

L’Isola dei Famosi 2019 vede per ora Abdelkader Mohamed Ghezzal come uno dei papabili alla vittoria finale. Le quote scommesse italiane si sono già lanciate nella classifica di quest’anno, che vede il concorrente fra i più favoriti dell’edizione. 6.00 per Snai e 5.00 per Eurobet, ad un solo passo da Paolo Brosio e Marina La Rosa, i due sul podio dei super favoriti, ed a pari merito con Marco Maddaloni. Non è un caso se quest’anno ci sono diversi concorrenti che provengono dal mondo sportivo, segno che atleti ed ex atleti riescono a scuotere le folle di telespettatori, molto di più di tanti vip nati sul piccolo schermo. Ghezzal ha quindi grandi possibilità di riuscire a portare a casa al titolo, anche se una singola settimana non è sufficiente per intuire che cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane. Di certo sarà fra i pochi a regalare un po’ di scandali sotto al sole, specialmente se si consideriamo la sua caccia alla bella del reality. E nonstiamo parlando per forza di Taylor Mega, anche se le sorelle Mihajlovic sono per forza di cose un terreno minato. L’unico dubbio che andrà chiarito da adesso in poi riguarda in realtà il carattere di Ghezzal, impetuoso e schietto e forse fraintendibile. Qualcuno potrebbe presto alzare la testa ed impedirgli di fare il capetto della situazione, anche se Marco Maddaloni sembra aver instaurato con lui un feeling particolare.

Le sue gesta da calciatore





© RIPRODUZIONE RISERVATA