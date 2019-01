Gianni Morandi/ “Inferiore a Baglioni? No. Chiesi di non essere direttore artistico a Sanremo perché…”

Gianni Morandi è finito nel calderone delle polemiche per il prossimo Festival di Sanremo. Ieri Striscia la Notizia gli ha consegnato il celebre Tapiro d’oro perché, a suo tempo, l’organizzazione della kermesse non gli avrebbe dato la stessa fiducia di cui oggi gode invece Claudio Baglioni. Quest’ultimo è infatti accusato di un conflitto di interesse tra la direzione artistica del Festival e la conduzione. Eppure ha ottenuto entrambe le cariche, fatto che ne farebbe supporre una «una caratura artistica e professionale superiore», almeno stando all’espressione usata dalle “fonti Rai” in difesa di Baglioni. Da qui il presunto “attapiramento” di Gianni Morandi, che non ha perso il suo stile. Dopo aver definito il collega «al di sopra delle parti» e avergli riconosciuto di aver «scelto le canzoni più belle», il cantante ha raccontato a Valerio Staffelli di aver rifiutato volontariamente, all’epoca del suo Sanremo, il ruolo di direttore artistico.

GIANNI MORANDI E LE POLEMICHE SUL FESTIVAL DI SANREMO

Gianni Morandi ha spiegato quella scelta facendo riferimento alle preoccupazioni di possibile accuse «sull’avere fatto entrare in gara miei amici». Risposte chiare quelle del cantante, che ha fornito con la sua consueta calma, nonostante “l’agguato” di Striscia la Notizia. «Chiesi di non essere direttore artistico perché poteva esserci un problema a scegliere un cantante piuttosto che un altro», la spiegazione fornita da Gianni Morandi al tg satirico di Canale 5. L’inviato Valerio Staffelli ha poi chiesto al cantante se attualmente chi fa il suo lavoro «guadagna di più facendo i concerti o vendendo i dischi». L’artista ha allora risposto: «Oramai esiste solo il concerto e il nostro guadagno è quello». Nonostante le risposte convincenti fornite da Gianni Morandi, il Tapiro d’oro gli è stato comunque assegnato da Striscia la Notizia. E la polemica su Claudio Baglioni e il presunto conflitto d’interessi al Festival di Sanremo prosegue…

© RIPRODUZIONE RISERVATA