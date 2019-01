GILBERTO NEIROTTI CHI E’/ Video, lo studente che molla giurisprudenza per fare il cuoco (MasterChef Italia 8)

Gilberto Neirotti è uno degli aspiranti chef della nuovissima edizione MasterChef Italia, il talent show culinario trasmesso il giovedì sera in prima serata su Sky Uno. In giuria quest’anno un quartetto tutto maschile con Giorgio Locatelli, al posto di Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich ed Antonino Cannavacciulo. Uno dei concorrenti in gara è Gilberto Neirotti, veronese di 23 anni. Ecco come si è presentato l’aspirante chef: “Mi chiamo Gilberto, ho 23 anni, vengo da Verona e studio giurisprudenza. In questo momento sono in stand-by con gli studi perché dopo 3 anni di università mi sono reso conto che giurisprudenza non è quello che voglio fare: la cucina è il mio futuro”.

Gilberto Neirotti e il percorso a MasterChef Italia 8

Durante la prima puntata di MasterChef Italia 8, Gilberto Neirotti convince tutti e quattro giudici. Il suo piatto è ottimale, nonostante in fase di preparazione abbia dimenticato di inserire il lardo. Nonostante questa piccola dimenticanza, l’aspirante chef strappa un biglietto d’accesso alla seconda puntata. La sfida si fa sempre più difficile visto che durante il secondo appuntamento Gilberto si ritrova in sfida con Dennis, Andrea, Caterina. I quattro aspiranti chef devono preparare in soli 45 minuti un risotto al nero di seppia. Una prova non facile, che alla fine vedere primeggiare Gilberto, nonostante abbia svolto la prova senza occhiali, e Caterina. Cosa succederà nella prossima puntata del talent show culinario?

Gilberto: “MasterChef per me è una grande occasione”

La passione per la cucina è venuta a Gilberto Neirotti frequentando l’agriturismo degli zii dove, circondato da verde e animali, ha raccontato di aver ricevuto molte suggestioni. Riguardo la sua cucina ha detto: “la mia cucina è molto estetica: pensare all’impiattamento e ai colori è fondamentale per me. Mi piace fare piatti ricercati e sperimentare: non ho ingredienti che amo più o meno, cerco di essere più aperto possibile”. Non solo, l’aspirante chef ha raccontato di avere un piccolo orticello che gestisce tutto da solo: “mi piace avere le verdure fresche e le erbe aromatiche sempre pronte” ha detto. Ha un spiccato gusto per i ristoranti stellati dove si reca quando può per cogliere il vero senso dell’alta cucina. Ha un sogno nel cassetto: “aprire un ristorante che crei un connubio tra arredamento italiano e cucina italiana. Io e mia madre abbiamo questo progetto e vorremmo realizzarlo un giorno, chi lo sa…”. Su MasterChef ha detto: “è una grande occasione: da quando mi sono iscritto la mia passione è cresciuta sempre di più e penso davvero questa sia la mia strada. Credo di poter vincere: mi sono preparato un sacco, ho studiato e voglio arrivare fino in fondo!”. Clicca qui per vedere il video di Gilberto



