GIOVANNI VENDITTI CHI E’/ Video: il bamboccione: “A 37 anni studio ancora medicina…” (MasterChef Italia 8)

Il programma televisivo cult sulla cucina targato Sky (ovviamente MasterChef 8) ha appena scelto i suoi concorrenti anche per questa edizione ed è pronto per scaldare i motori. Nella comprensibile bagarre di cuochi e cuoche si è ritagliato il suo spazio anche Giovanni Venditti, un ‘ragazzo’ di 37 anni che ha ancora voglia di misurarsi tra i banchi dell’università e che nella scorsa puntata ha dimostrato di essere un vero e proprio cultore della melanzana alla parmigiana. Certo, la facoltà che ha scelto non è proprio delle più semplici visto che stiamo parlando di Medicina. Ma sentiamo cosa ha detto lo stesso Giovanni Venditti ai microfoni di Sky che lo ha intervistato per capire qualcosa in più di questo particolare concorrente: “Mi chiamo Giovanni, ho 37 anni e studio ancora medicina. Purtroppo non sono riuscito ancora a concludere gli studi perché mi piacciono troppe cose e alla fine mi disperdo. Ho tanti interessi, suono la chitarra appena posso, mi piace viaggiare e, ovviamente, dedico moltissimo tempo alla cucina, che è una delle mie più grandi passioni. Inutile sottolineare che sono io quello che cucina sempre ai miei coinquilini universitari.”

GIOVANNI VENDITTI E IL FUTURO: CHE FARA’ L’ETERNO STUDENTE?

Giovanni Venditti sarà dunque uno dei concorrenti prescelti di MasterChef 8, il programma per eccellenza sulla cucina italiana. Il 37enne è pronto a gettarsi in questa nuova sfida con tutto se stesso e si prepara anche la strada per un futuro nel mondo della cucina: “Ho deciso di partecipare a MasterChef anche per confrontarmi con giudici come Bruno Barbieri o Locatelli, non voglio assolutamente deluderli e perciò tenterò di fare davvero del mio meglio. Questo programma televisivo può farmi capire tante cose anche riguardo al mio futuro ed è per questo motivo che voglio giocarmi bene le mie carte. Negli anni a venire, infatti, mi piacerebbe molto aprirmi un ristorante e far gustare a tutti le mie specialità. Al momento è solo un sogno, certo, ma spero davvero che si realizzi.” Giovanni Venditti, nativo di Campobasso ma studente a Napoli, è dunque pronto per gettarsi nell’avventura MasterChef con tutte le scarpe sperando che, almeno in questo ambito, non si disperda ma tiri invece dritto sino alla meta. Tutto è nelle sue mani.

“POSSO VINCERE”

A guardarlo da lontano, con lo sguardo timido e un sobrio paio d’occhiali, difficilmente penseremmo a Giovanni Venditti come un qualcuno assetato di vittoria. E, invece, stando a sentire l’intervista, il molisano nasconde un caratterino niente male: “So che non sembra, ma in realtà sono un tipo molto competitivo ed è per questo che sono così contento di partecipare a MasterChef. Certo, all’inizio c’è sempre un po’ di paura, ma è anche vero che confrontarmi con gli altri mi piace e, anzi, non vedo davvero l’ora. Voglio vedere quale sarà il livello della competizione, ma posso dire tranquillamente che ho piena fiducia nei miei mezzi. In poche parole so che ce la posso fare e che, se ce la metto tutta posso arrivare sino in fondo a MasterChef. In altre parole sì, so che posso vincere. La cucina è la mia più grande passione ed è da quando sono piccolo che mi metto ai fornelli.” La concorrenza certo sarà spietata, ma Giovanni Venditti ha tutta l’aria di essere un osso duro, uno che non molla così presto, anzi: sarà per tutti uno scoglio molto duro. Qui il video dell’intervista.



