GLORIA CLAMA CHI E’/ Video: l’operaia: “Sono scesa dal muletto e non voglio risalirci” (MasterChef Italia 8)

Ha 40 anni, viene da Tolmezzo e fa l’operaia mulettista: questo è l’identikit base di Gloria Clama, uno dei venti concorrenti prescelti di MasterChef Italia 8. In questa edizione, dominata da cuochi che sembrano già di altissimo livello, Gloria Clama non avrà di certo vita facile ma il suo talento è già venuto fuori nelle fasi di preselezione, quando ha preparato piatti innovativi ed esuberanti. Eppure il suo modo di cucinare è stato essenzialmente da autodidatta, come ha lui stesso raccontato ai microfoni di Sky in un’intervista esclusiva: “La cucina è sempre stata una delle mie più grandi passioni. Ho imparato qualcosina da mia madre, ma posso dire che la stragrande maggioranza dei piatti l’ho appresa studiando sui libri e guardando i programmi di cucina. La pratica vera e propria l’ho iniziata appena sposata, e cioè ben quindici anni fa, quando dovevo per forza di cose cucinare a mio marito e piano piano ho imparato. Adesso i miei piatti sono molto più curati ed elaborati rispetto a quanto facevo prima. Sono attentissima nell’impiattare, ad esempio.”

GLORIA CLAMA, “NON TORNO SUL MULETTO”

Dietro ai fornelli Gloria Clama è un portento (e lo ha dimostrato bene cucinando il pollo nella scorsa puntata) ma nella vita la quarantenne di Tolmezzo fa tutt’altro. Come dicevamo in precedenza, è un’operaia mulettista, un mestiere che, insomma, con la cucina non ha proprio nulla a che fare. Gloria Clama però al riguardo ha le idee chiare e, come Cesare disse passando il fiume Rubicone, oramai anche per lei ‘il dado è tratto’: “Mio marito ha capito che è questo quello che voglio fare nella vita e che la cucina è la mia grande passione. Così ho preso una decisione importante e cioè quella di scendere una volta per tutte dal muletto, senza risalirci mai più. Adesso che ho capito qual è la mia strada non voglio tornare indietro ma, anzi, progredire e migliorare sempre di più.” MasterChef 8 sarà certamente un’occasione per Gloria Clama di confrontarsi con altri cuochi amatoriali come lei e vedere a che livello di cucina è finalmente arrivata. La sfida è finalmente aperta e la quarantenne di Tolmezzo è finalmente pronta a mettere in mostra tutte le sue qualità. Nonostante un carattere piuttosto insicuro…

INSICUREZZA DI FONDO

Nell’intervista ai microfoni di Sky Gloria Clama ha evidenziato qualche limite caratteriale che, però, è sul punto di essere superato. L’esposizione mediatica di per sé non può che fare bene alla quarantenne, ma anche l’aiuto di business man come Locatelli o Antonino Cannavacciuolo non passerà di certo inosservato. Comunque sia la timidezza e l’ipercriticismo fanno parte di lei: “Sono fatta così, purtroppo tendo sempre a vedere i difetti in quello che faccio, soprattutto nei miei piatti. Quando ne presento uno mi viene sempre da dire i suoi punti deboli, ma alla fine tutti mi rassicurano dicendo che sono molto brava e che devo solo continuare su questa strada. So che partecipare a MasterChef è un’occasione unica e che grazie a questo programma potrò anche io farmi il mio bagaglio di esperienze. E se riuscirò a riempirlo, questo bagaglio, allora potrò davvero pensare di competere per la vittoria di MasterChef 8. Insomma: se ce la metto davvero tutta so che posso vincere sul serio.” Gloria Clama è pronta: riuscirà a farcela? Qui l’intervista video.



