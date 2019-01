Grecia Colmenares / Video, un sorriso da telenovela, ma nasconde qualcosa? (Isola dei Famosi 2019)

Grecia Colmenares ci regala un po’ di internazionalità all’Isola dei Famosi 2019, ma sembra che il suo destino del reality potrebbe metterla presto di fronte al televoto. La nota attrice di telenovelas non ha un carattere facile e durante il primo confronto della scorsa settimana abbiamo potuto intuire come tutti abbiano creato un bel rapporto con lei. Persino Youma Diakite, che ha preferito però darle il voto per non si sa quale vero motivo. In questi ultimi giorni però la situazione sembra essere cambiata di molto per la concorrente, a partire dagli attriti che stanno già nascendo con Paolo Brosio. Quest’ultimo infatti è fra coloro che hanno esposto delle lamentele verso la Colmenares per via della pipì fatta in prossimità della capanna: bisogni impellenti ma troppo vicini alla location notturna perché i Naufraghi non decidessero di rimetterla in riga.

Grecia Colmenares, Isola dei Famosi 2019

L‘Isola dei Famosi 2019 ha regalato a Grecia Colmenares la possibilità di mettere in bella mostra il suo carattere solare. Una personalità frizzante quella dell’attrice, ancora fra le più amate in Italia per via della sua solida presenza in telenovelas di grido. Lo dimostrano le tante apparizioni sul piccolo schermo nostrano e lo conferma persino il confronto fra la concorrente e le austerità dell’Isola. La vediamo infatti alle prese con la macchina del riso, un macchinario difficile da utilizzare, pesante e utile allo stesso tempo. Eppure nonostante la fatica, il sorriso di Grecia non accenna a diminuire ed anzi sembra persino che si diverta! Forse è anche per questo che i Naufraghi hanno scelto un pretesto particolare pur di attaccarla, quella pipì incontenibile che ha fatto arricciare il naso a Paolo Brosio. Quest’ultimo potrebbe decidere di votarla già questa sera, visto che è stato fra i primi ad alzare i toni per far comprendere all’attrice il suo errore.

Un pesce fuor d’acqua in questo contesto tv?

Imprevedibile Grecia Colmenares all’Isola dei Famosi 2019, quasi un pesce fuor d’acqua in questo contesto televisivo. L’attrice ha dimostrato di avere un carattere semplice agli occhi degli altri concorrenti, anche se potrebbe essere tutta apparenza. Che cosa sta succedendo in queste ore, lontano dalle telecamere? Difficile da dire, ma ci aiuterà a comprendere se in Grecia alberga per esempio un animo vendicativo. Avrà scelto di farla pagare a Youma Diakite per via della prima nomination? In base alla personalità che ha sempre messo in bella mostra in tv si potrebbe dire di no, ma il condizionale è davvero d’obbligo. Le dinamiche del reality infatti fanno spesso emergere tratti del carattere più animaleschi e la Colmenares potrebbe già aver ceduto a lamentele. Anche se per ora sembra fin troppo distante da un eventuale catfight, magari proprio con Demetra Hampton che non ha esitato a votare la scorsa settimana, per via del suo carattere velenoso. Per fortuna le due Naufraghe non sono entrate in contatto in questi giorni e quindi qualsiasi sfida viene slittata, magari per la diretta di oggi.





