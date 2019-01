ISOLA DEI FAMOSI 2019, SECONDA PUNTATA/ Diretta ed eliminato: Taylor Mega a casa e John Vitale squalificato?

Giovedì 31 gennaio, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Dopo il debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 3.062.000 telespettatori, share 18,27%, il secondo appuntamento potrebbe incollare davanti ai teleschermi qualche telespettatore in più. La prima settimana di sopravvivenza dei naufraghi in Honduras, infatti, ha già regalato i primi colpi di scena. Al timone dell’Isola ci sarà sempre Alessia Marcuzzi che, con l’aiuto di Alvin, inviato dall’Honduras, racconterà cos’è accaduto ai concorrenti. Con lei, nello studio di Milano, ci saranno le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio pronte a bacchettare i naufraghi com’è accaduto già durante la prima puntata con Taylor Mega. Quella di questa sera sarà una puntata davvero elettrizzante. Oltre a scoprire il primo eliminato, infatti, potrebbe esserci la prima squalifica. Chi potrebbe essere il naufrago costretto a lasciare l’Isola?

ISOLA DEI FAMOSI 2019, SARANNO ISOLANI: RISCHIO SQUALIFICA PER UN CONCORRENTE

Tra i finalisti di Saranno Isolani che sono Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambaldi e John Vitale potrebbe esserci c’è un naufrago che rischia la squalifica. Ad annunciarlo è stato Alvin che, nel corso del daytime trasmesso lunedì 28 gennaio, ha spiegato: “Uno degli aspiranti isolani è ignaro di essere al centro di un’accesa polemica in Italia per suoi comportamenti pregressi all’arrivo sull’Isola. Giovedì sera in diretta dovrà quindi rispondere alle accuse che gli vengono mosse”. Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando sul web, a rischiare la squalifica sarebbe Giovanni John Vitale che, circa un anno fa, su Facebook, pubblicò alcune frasi sessiste nei confronti di Barbara D’Urso come ha rivelato Selvaggia Lucarelli. Nell’annuncio di Alvin si parla comportamenti pregressi all’Isola. Sarà, dunque, lui il primo concorrente squalificato dell’Isola dei Famosi 2019?

I NOMINATI: CHI RISCHIA L’ELIMINAZIONE TRA TAYLOR, DEMETRA E KASPAR?

Grande attesa per il primo verdetto del televoto. Nel corso della prima puntata, sono finiti in nomination Demetra e Kaspar che sono stati i più votati a cui Marina La Rosa, leader della settimana, ha aggiunto il nome di Taylor Mega. “Così le faccio fare un paio di settimane”, ha detto Marina giustificando la sua nomination. Proprio Taylor Mega è la favorita all’eliminazione. Il video in cui annunciava che sarebbe tornata in Italia dopo tre settimane di permanenza in Honduras ha scatenato accese polemiche. Il pubblico, infatti, non ha gradito l’atteggiamento della naufraga che potrebbe essere punita con l’eliminazione. Non è, tuttavia, escluso un colpo di scena con Demetra Hampton che, nei primi sette giorni sull’isola, ha dimostrato di non stare bene con il gruppo sentendosi spesso sola e abbandonata. Taylor e Demetra, dunque, sono le favorite per l’eliminazione mentre non rischierebbe nulla Kaspar Capparoni.

L’ARRIVO DELLE POLENE

Una delle novità dell’Isola dei Famosi 2019 riguarda la presenza delle Polene, le statue che adornavano la prua dei vascelli di marinai e pirati. Su un’isola che si rispetti in cui ci sono i pirati e la ciurma, non potevano così mancare le polene ovvero dei personaggi che hanno già partecipato al reality e che, ogni settimana, vivranno con i naufraghi che dovranno poi scegliere la polena che potrà restare in Honduras andando a sfidarne un’altra. Ci saranno, così, delle vere e proprie sfide tra polene fino alla settima puntata quando la polena sopravvissuta diventerà ufficialmente una concorrente. Nella prima puntata sono state presentate le prime polene che sono Francesca Cipriani e il Divino Otelma. Chi dei due resterà sull’Isola andando a sfidare una nuova polena?



© RIPRODUZIONE RISERVATA