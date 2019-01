Jessica Mazzoli attacca Morgan/ Post su Instagram contro padre assente: “Che coraggio andare a Sanremo e…”

Jessica Mazzoli attacca Morgan: con uno sferzante post apparso sul proprio profilo Instagram (@jessicamazzoli_official) l’ex compagna del cantautore e già leader dei Bluvertigo è tornata a criticarlo dopo aver già denunciato nei giorni scorsi la sua assenza come padre, oltre che di aver praticamente dimenticato Lara, la figlia avuta nel corso della loro relazione. Nell’immagine che la Mazzoli ha postato su Instagram infatti c’è il messaggio rivolto al 46enne Marco Castoldi e in cui dice: “Ci vuole coraggio a presentarsi a Sanremo come ospite di un artista il cui titolo di un suo famoso brano/album è ‘Ragazzi madre’…” e poi allegando al messaggio anche l’hashtag #ragazzamadrepadre che fa chiaro riferimento a se stessa. Infatti, come è noto, Morgan salirà sul palco dell’Ariston assieme ad Achille Lauro nella serata del venerdì, quella dedicata ai duetti e alle elaborazioni.

JESSICA MAZZOLI TORNA AD ATTACCARE MORGAN

Insomma, dopo il suo sfogo arrivato nei giorni scorsi negli studi di Domenica Live, il salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, Jessica Mazzoli è tornata ad attaccare Morgan: in quell’occasione aveva rivelato che per l’artista milanese praticamente la loro figlia Lara non esiste e che il suo ex compagno nella sua vita tende sempre a mettere davanti la propria professione e la carriera. Non solo: Castoldi avrebbe mantenuto la figlia con pochi soldi anche se la Mazzoli ha ribadito di non volerne fare una questione di tornaconto personale ma spiegando che si tratta di un diritto di Lara che tuttavia ha avuto modo di vedere suo padre solo poche volte. Ad ogni modo, l’ex partecipante a X Factor 5 in una recente ospitata televisiva ha pure ammesso di non aver affatto bisogno di Morgan e di cavarsela come madre anche da sola, come peraltro ribadito dall’hashtag apposto in calce al post apparso sul suo profilo Instagram nelle ultime ore.

#RAGAZZAMADREPADRE #RAGAZZAMADRE #RAGAZZAPADRE Un post condiviso da JESSICA (@jessicamazzoli_official) in data: Gen 31, 2019 at 5:07 PST





