Jo Squillo, Giovanna Coletti/ Dopo la morte dei genitori pronto a sbarcare in Honduras (Isola dei Famosi)

Jo Squillo è stata la grande assente della prima puntata de L’isola dei Famosi 2019. La cantante e conduttrice televisiva, infatti, la scorsa settimana non è riuscita è partire con tutti gli altri compagnia naufraghi bloccata in Italia. Il motivo non era stato reso noto durante la puntata fino a quando la padrona di casa Alessia Marcuzzi non ha parlato della cosa spiegando che la concorrente aveva deciso di non partire per dei problemi familiari. La Marcuzzi non è entrata nello specifico, ma ha inviato i suoi saluti a Jo Squillo augurandosi che possa unirsi al gruppo al più presto. A distanza di poche ore però a rivelare la causa è stato il settimanale Novella 2000 a cui la conduttrice televisiva ha raccontato cosa è successo davvero. “Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus” ha detto Jo Squillo, che ha deciso di rimandare la sua partenza per l’Isola dei Famosi.

Jo Squillo in partenza per l’Isola dei Famosi 2019

A distanza di una settimana però Jo Squillo ha deciso di partire ugualmente per l’Honduras e durante la seconda puntata, in onda giovedì 31 gennaio 2019, la conduttrice e cantante è pronta a lanciarsi dall’elicottero. “Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande” ha detto la tutor di Detto Fatto, che ha deciso di vivere il suo immenso dolore in mezzo alla gente e non nella solitudine della propria casa. Una scelta analoga che ricorda quella fatta pochi mesi fa da Lory Del Santo che, dopo la perdita del figlio, ha deciso di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip 2018. Jo Squillo, infatti, ha deciso di partire per non lasciarsi soffocare dal dolore, per cercare quella forza necessaria per andare avanti e metabolizzare un lutto terribile come la perdita di entrambi i genitori.

Jo Squillo lutto: ha perso entrambi i genitori

La madre di Jo Squillo è venuta a mancare all’età di 80 anni pochissimo tempo fa. Poi è toccato al padre, di circa 90 anni, ha avuto un lievissimo ictus che si è rivelato fatale per la sua vita. Il tutto è successo pochi giorni prima della partenza della Squillo per l’Isola dei Famosi 2019. Per forza di cosa la conduttrice non se le è sentita di partire non partecipando così alla diretta della prima puntata. Adesso però la Squillo ha deciso di rimettersi in gioco, di affrontare il dolore e questo lutto partendo per l’avventura de L’isola dei Famosi. Non sarà facile, ma chissà che la partecipazione a questo reality show non possa essere terapeutico per l’interprete di “Siamo donne”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA