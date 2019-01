John Vitale squalificato all’Isola dei Famosi 2019?/ Barbara d’Urso in studio per le offese ricevute oppure…

John Vitale squalificato all’Isola dei Famosi 2019? Sono in molti quelli che pensano che questa sera il naufrago potrebbe addirittura ottenere un posto tra i naufraghi di quest’edizione per poi essere eliminato per via di quello che si è lasciato alle spalle. Ma di cosa si tratta di preciso? Sembra che in tempi non sospetti lo spogliarellista abbia usato i social per dire parole poco carine e offendere proprio la conduttrice napoletana. In questi giorni l’argomento è venuto a galla e sono molti coloro che hanno riportato a galla le offese di John Vitale e le polemiche non sono mancate non solo per i termini usati ma anche perché rivolti ad una donna. Tutto quello che è successo in questi giorni gli sarà comunicato in puntata questa sera da Alessia Marcuzzi?

LE PAROLE DI JOHN VITALE E LA PRESENZA DI BARBARA D’URSO

Al momento non ci sono dettagli e novità a riguardo ma il popolo dei social non solo pensa che John Vitale possa essere squalificato nella seconda puntata del programma ma che Barbara d’Urso possa addirittura essere ospite in studio per affrontare il discorso. Sarà vero? Vedere la conduttrice al fianco di Alessia Marcuzzi dopo le polemiche della scorsa edizione e il famoso canna gate potrebbe essere un vero e proprio colpaccio ma siamo sicuri che sarà un sogno che, per il momento, non si avvererà. Altra storia per la presunta espulsione di John Vitale che potrebbe davvero avvenire per le parole usate. Ma cosa ha detto di così grave il naufrago? Proprio in un post datato gennaio dello scorso anno, lo spogliarellista commentando il programma della conduttrice: “Che cosa hai creduto di fare Barbara? Non hai fatto altro che spalare merda in faccia a noi del sud… Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente, seguitemi sui social manco chi ca**o credi di essere, fai una tv pulita, se proprio vuoi essere qualcuno, bah ma che dico, tu forse nn sai neanche come ti ci trovi sullo schermo”.

