Karina Cascella, ecco perché non è a Domenica Live/ “Non so quando ci sarà il talk”, e su Nilufar e Giordano…

Perché Karina Cascella non partecipa più a Domenica Live? Senza ombra di dubbio la bionda è una delle opinioniste più frizzantine degli show condotti da Barbara d’Urso e quindi, la sua assenza in queste giornate si è sentita eccome. Durante il famoso giochino delle domande su Instagram, la Cascella ha svelato l’arcano, mettendo da parte dubbi, incertezze ed indiscrezioni. Alla domanda: “Domenica ci sei da Barbara? Per due domeniche non ti ho visto…”, Karina ha subito precisato: “Non ci sono stati i talk, c’erano interviste. Durando meno la situazione è gestita in maniera diversa. Non so quando ci sarà il talk, nel caso ci dovrei essere come ci sono da tre anni ormai, però potrebbero far girare gli opinionisti”. Nessun addio quindi ed anzi, l’ex opinionista di Uomini e Donne dovrebbe far parte anche del cast serale della trasmissione della nostra Carmelita Nazionale. “Non so quando ci sarà il talk, nel caso ci dovrei essere come ci sono da tre anni ormai. Però tieni conto anche del fatto che potrebbero far girare gli opinionisti. per questo motivo non vi so dire ora quando mi vedrete a Domenica Live”, ha precisato ancora così come riporta il buon Fabiano di BitchyF.

Karina Cascella, conferme lavorative e news su Nilufar e Giordano

Karina Cascella poi, ha risposto “Penso di sì!”, a chi le chiedeva se farà parte del programma serale condotto da Barbara d’Urso da febbraio su Canale 5. In molti, la richiedono anche come opinionista per il Grande Fratello 16. Lei a tal proposito ha risposto che accetterebbe di buon grado l’offerta, aggiungendo: “Sarei perfetta. Lo so pecco di presunzione però è la verità. Saprei cogliere il momento giusto per mettere in difficoltà i concorrenti. Specie quando non si espongono o quando fanno i finti moralisti. Ho una percezione sulle persone che potrebbe essere utile al programma”. Su Instagram poi, Karina ha detto la sua anche su Nilufar e Giordano: “Mi capita di sentire Nilufar però trovo che sia poco carino chiedere” ha risposto l’opinionista. “Non so nulla e non ho chiesto. Dico solo che ogni persona e ogni coppia può vivere momenti no. Il fatto che due ragazzi si siano conosciuti in TV non deve voler dire per forza annunciare qualsiasi cosa. Se avranno qualcosa da dire lo faranno”, ha aggiunto.

