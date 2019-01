Kaspar Capparoni eliminato?/ In nomination ha conquistato il pubblico, non i naufraghi (Isola dei Famosi 2019)

Kaspar Capparoni sarà eliminato? La prima settimana all’Isola dei Famosi 2019 ha regalato un po’ di giustizia a Kaspar, che si è fatto notare fin dalla diretta di debutto anche se è finito subito al televoto. Lo ritroviamo più a suo agio sull’Isola dei Pirati, dove in questi giorni una forte tempesta tropicale ha messo sottosopra capanne e piani di tutti i Naufraghi. Capparoni però sembra sapere il fatto suo ed è riuscito a spiccare nelle poche videoclip trasmesse durante il Daytime. Marina La Rosa ha fatto bene a sceglierlo per il suo gruppetto piratesco? Sembra proprio di sì: Kaspar afferma di avere una grande esperienza in fatto di costruzioni e capanne, tanto che è riuscito a ripristinare il villaggino in tempo record. E non senza imporsi: bocciata l’idea di Marina di costruire il riparo nelle vicinanze della vegetazione.

Kaspar Capparoni eliminato? Isola dei Famosi 2019: lo scontro con Alessia Marcuzzi e…

Kaspar Capparoni ha molto da recuperare all’Isola dei Famosi 2019, a partire dallo scontro vissuto in diretta con la produzione ed Alessia Marcuzzi. L’attore infatti non ha gradito il montaggio della clip sul più odiato del gruppo, dato che il suo ragionamento sarebbe stato troncato in modo significativo. Una forte rabbia per Kaspar scoprire che Marina La Rosa non abbia potuto assistere al suo tentennamento, indeciso su quale nome. Capparoni ha mostrato così un lato irascibile del suo carattere fin dalla prima puntata del reality, facendo prolungare di molto le tempistiche previste per la nuova nomination. La Marcuzzi ha cercato di reggere il più possibile ed ha cercato di appianare tutto, permettendo a Capparoni di spiegarsi al meglio. Nessuna pace fatta però alla fine: il concorrente è ritornato al suo posto con il dente avvelenato. Non stupisce quindi la mossa successiva di Marina, che ha deciso di portarlo con sé sull’Isola dei Pirati. A quanto pare fra i due si sarebbe instaurato un bel legame ed anche per questo l’artista avrebbe cercato di correre ai ripari, per non tradire il feeling creato con la Naufraga. Quest’ultima di contro potrebbe in realtà non aver agito per vendetta, ma averlo voluto nel suo gruppo per motivi strategici di altro tipo.

Un vero leader

Kaspar Capparoni è un vero leader dell’Isola dei Famosi 2019 e su questo non ci sono dubbi. Il suo carattere deciso ed il polso fermo che ha dimostrato in diverse occasioni lo rendono temibile agli occhi degli altri Naufraghi e non solo perché potrebbe avere la tenacia necessaria per raggiungere la finale. Gli scontri potrebbero essere dietro l’angolo, soprattutto se si pensa al fatto che Demetra Hampton ha ricevuto il maggior numero di voti in nomination proprio per via della mancanza di armonia apportata all’interno del gruppo. Kaspar deve quindi prestare grande attenzione e crearsi degli alleati utili per riuscire ad evitare di nuovo il televoto. E soprattutto guardarsi le spalle da Marco Maddaloni, pronto a mettere alla berlina chiunque destabilizzi il gruppo di Naufraghi e dimostri di non avere un atteggiamento sportivo nei confronti della competizione prevista nel reality.



