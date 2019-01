LORETTA RIZZOTTI CHI E’/ Video: “Il mio sogno? Un archifood per unire design e cucina” (MasterChef Italia 8)

Una delle concorrenti di MasterChef 8 con più esperienza è certamente Loretta Rizzotti, che all’anagrafe fa segnare 51 anni, di professione fa l’architetto e ha una grandissima passione per la cucina. Il suo sogno nel cassetto è quello di coniugare quella che è l’essenza del suo lavoro (il gusto per l’arredamento oltre che la precisione e la sostanza) con gli ingredienti e la buona tavola. Ecco cosa ha detto al riguardo Loretta Rizzotti, quando è stata intervistata da Sky per saperne di più sul suo conto: “Di professione faccio l’architetto e il mio vero sogno è quello di unire in un’unica cosa queste mie due grandi passioni: l’architettura e la cucina. Mi piacerebbe creare una sorta di ‘archifood’ dove alla bellezza del design e degli ambienti si unisca anche la sostanza della cucina, quella buona cucina che sta prendendo sempre più piede nel mio tempo libero. Ovviamente questo è un bel sogno, ma nulla mi vieta a 51 anni di pormi ancora degli obiettivi importanti da raggiungere. In questo senso MasterChef per me è importantissimo perché rappresenta un bel trampolino di lancio.”

LORETTA RIZZOTTI, “QUESTO GREMBIULE MI CARICA”

La selezione dei venti prescelti (se così li possiamo chiamare) è finalmente terminata: i giudici (da Cannavacciuolo a Giorgio Locatelli, passando per Joe Bastianich e Bruno Barbieri) hanno scelto chi parteciperà alla fase finale di MasterChef 8 e tra questi eletti figura anche la cinquantunenne architetto Loretta Rizzotti, che nella scorsa puntata si è data da fare con la besciamella e uno scialbo riso bollito. Adesso che è definitivamente dentro al gruppo, la nativa di Rivanazzano Terme è contenta, ma i momenti di scoraggiamento per lei sono stati tanti e tutti vissuti al limite del crollo nervoso: “In questi giorni ho avuto tanto stress, per me è stata durissima riuscire a tenere botta. C’erano alcune volte in cui pregavo con tutte le mie forze di essere eliminata perché mi sembrava impossibile riuscire a farcela. Adesso invece che ho questo grembiule col mio nome addosso non posso far altro che rimangiarmi in maniera completa tutto quello che ho detto prima. Avere addosso questo grembiule ti mette una carica incredibile, è una sensazione davvero strana che non riesco nemmeno a descrivere in maniera completa. Comunque sia sono felicissima.”

“POSSO ARRIVARE IN FONDO”

MasterChef è un programma televisivo che presuppone una grande carica emotiva, oltre che una preparazione tecnica che esula dalle normali competenze di un cuoco amatoriale puro e semplice. Loretta Rizzotti e soci (ossia gli altri concorrenti) sono persone estremamente preparate in ambito culinario, che sono di un livello assolutamente superiore rispetto all’italiano medio ai fornelli. Anche l’architetto nativo di Rivanazzano Terme, comunque, sa di potersela giocare sino in fondo, essendo conscia delle sue qualità dietro i fornelli: “Essere qui a MasterChef certamente mi ha dato una spinta psicologica in più. Ora che sono qui desidero giocarmela fino in fondo e farlo significa tentare a tutti i costi di vincere. Questa volta sento davvero di potercela fare una volta per tutte: voglio provare a tutti i costi a vincere MasterChef 8!” Certamente Loretta Rizzotti è in buona compagnia dato che quest’anno gli altri concorrenti sono, esattamente come lei, pronti a dare tutto sul campo e a vincere mettendo i giudici in grande difficoltà. Qui il video dell’intervista.



