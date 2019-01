Luca Vismara/ Confronto con Demetra Hampton? La sua velenosità non passa inosservata (Isola dei famosi 2019)

Luca Vismara ha ricevuto il primo regalo all‘Isola dei Famosi 2019, merito dei compagni che stanno faticando nell’isola dei Pirati. La ciurma infatti ha ricevuto in alcuni giorni più riso del previsto, come segno di benevolenza da parte degli abitanti del posto. Entusiasta l’ex concorrente di Amici, che di fronte ad un secondo sacco di riso non ha potuto frenare il sorriso. Vismara infatti è fra i concorrenti che stanno più soffrendo la fame e gli altri concorrenti che lavorano alla macchina del riso potrebbero essersene accorti, visto hanno scelto di donare al gruppo anche la loro quota di cibo. Il pubblico nel frattempo sembra aspettarsi grandi cose da Luca, soprattutto perché prima della sua partenza ha promesso di farsi conoscere di più. Da sempre riservato, sono ben poche le notizie che circolano nei suoi confronti sui social, molte delle quali legate a quel famoso bacio innocente scambiato con Nina Moric ed al periodo in cui è stato uno dei concorrenti della scuola di Maria De Filippi. Clicca qui per il video dello scontro con Rudy Zerbi ad Amici

Luca Vismara, Isola dei famosi 2019: pochi elementi per intuirlo

Per ora abbiamo pochi elementi per intuire come Luca Vismara riuscirà a cavarsela all’Isola dei Famosi 2019. Non passa inosservata però la sua velenosità, visto che prima della partenza ufficiale del reality ha deciso di creare diversi malumori attorno a Demetra Hampton. Potrebbe essere tutto dovuto alla volontà di fare un pettegolezzo oppure conquistarsi qualche alleato utile, fra cui le due sorelle Mihajlovic. Oppure semplicemente potrebbe essere stata una mossa astuta per allontanare da sé qualsiasi possibile nomination, dirigendo il malumore come un Maestro d’orchestra verso una delle due concorrenti più odiate dai Naufraghi. Per ora Luca è riuscito a mantenere intatta la propria bontà d’animo, ma sarà lo stesso quando gli altri partecipanti scopriranno che ha preferito mentire in diretta invece di assumersi la responsabilità di quanto detto sulla Hampton?

Una tempesta su di lui?

La tempesta sta per abbattersi su Luca Vismara, a causa degli ultimi eventi accaduti all’Isola dei Famosi 2019. Niente di nuovo, ma tanta carne sul fuoco perché Demetra Hampton possa ottenere finalmente la sua vendetta personale. La scorsa settimana infatti la concorrente è stata informata di alcune pugnalate alle spalle ricevute proprio da Vismara, che durante il confronto diretto ha preferito negare tutto. Quest’anno i Naufraghi potranno vedere gli rvm e sarà proprio l’ex concorrente di Amici a farne le spese. Per diversi giorni siamo stati informati grazie al daytime di quanto accaduto davvero durante i giorni d’albergo, ovvero che il ragazzo ha davvero parlato male di Demetra con qualcuno del gruppo, scatenando così l’ondata di nomination contro la rivale. Come riuscirà a difendersi di fronte all’evidenza?

