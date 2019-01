Marco Maddaloni/ Un inizio in anonimato: il “clone” di Amaurys Perez chi l’ha visto? (Isola dei Famosi 2019)

Marco Maddaloni sorprende in questi primi giorni dell’Isola dei Famosi 2019, spiazzando chi avrebbe giurato di averlo visto emergere come leader. L’ex campione sportivo ha iniziato la sua avventura alle Honduras con tante premesse positive, che si sono infrante tuttavia nei giorni successivi al debutto del reality. Una piccola perla ci è stata regalata solo durante la diretta della scorsa settimana, quando Maddaloni ha deciso di votare Demetra Hampton e di difendere quello spirito sportivo che porterà avanti con estrema difficoltà in questa competizione inedita. Marco infatti ha parlato di spirito di squadra, unità di gruppo ed è chiaro come non sia a conoscenza delle reali dinamiche del programma. Potrebbe quindi dover aprire gli occhi prima del previsto. L’unico punto a suo favore è l’abilità nelle sfide, motivo che potrebbe vederlo abbattere i rivali durante i giochi a squadre. La scorsa settimana infatti è stato l’unico a superare la prova del fuoco con estrema abilità, dimostrato una perfetta coordinazione fra braccia e gambe. Come se avesse sempre fatto test di questo tipo insomma.

Marco Maddaloni, Isola dei Famosi 2019: schiettezza e sincerità

Schiettezza e sincerità: è questo che ci dobbiamo aspettare dall’Isola dei Famosi 2019 di Marco Maddaloni, uno dei concorrenti più in vista di quest’anno. L’ex campione si è già fatto conoscere e non solo per il suo spiccato accento, che lo rende simpatico e attraente soprattutto agli occhi della Gialappa’s Band. Il Naufrago ha preferito per ora rimanere in disparte e forse lasciare che siano gli altri sfidanti a darsi da fare per mettersi in mostra di fronte alle telecamere. O meglio così sembra, visto che di Marco non c’è alcuna traccia nelle pochissime clip diffuse durante i daytime. Assente anche dal punto di vista della pesca, forse appannaggio di uno sfortunato Paolo Brosio, e persino nella costruzione delle capanne. Tutte ipotesi che potrebbero essere smentite nei prossimi giorni, visto che molto materiale non è stato ancora trasmesso da Mediaset. In base alle premesse, Maddaloni dovrebbe essere infatti fra i più attivi del reality. Soprattutto per via di quello spirito di squadra che lo ha spinto a fare la prima nomination e che di sicuro adotterà come sua strategia personale per il benessere di tutti.

Quante similitudini con Amaurys Perez

Marco Maddaloni si prepara a prendere il posto di un altro ex concorrente del reality. L’Isola dei Famosi 2019 lo vede infatti muovere i primi passi in modo molto simile a quanto fatto da Amaurys Pérez l’anno scorso. Entrambi sportivi, hanno in comune anche quel forte spirito paterno che rende difficile la lontananza da casa. Marco infatti soffrirà molto la nostalgia e l’assenza della sua famiglia, dei due bambini di cui spesso ha pubblicato le foto sui social. Ci regalerà quindi qualche lacrima durante le sorprese, mentre ci dobbiamo aspettare duri scontri con Marina La Rosa. Impensabile che l’ex gieffina perda al televoto questa settimana: per questo Maddaloni si deve preparare al duro scontro con la gattamorta, visto quando rivelato durante la diretta della scorsa settimana. Nessuna cattiveria verrà tollerata dall’ex campione, che preferisce non avere al proprio fianco qualcuno che mette zizzania. Lo stesso discorso quindi potrebbe toccare a Kaspar Capparoni, che ha sollevato un gran polverone a poche ore dall’inizio del programma. E per Marco vuol dire solo una cosa: due voti sicuri da dare nelle prossime nomination.



